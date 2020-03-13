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13 марта • обновлено в 17:58
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В США появились первые электрические кроссоверы Tesla Model Y

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Американская компания Tesla начала поставки своего нового электрического кроссовера Model Y на полгода раньше, чем планировала.

Об этом пишет Electrek. Первые клиенты получат свои авто в пятницу, 13-го числа.

Электромобиль Tesla Model Y

Электромобиль Tesla Model Y

carsguru.net

Стоит отметить, что ранее в Tesla планировали начать поставки не раньше осени 2020 года. Однако впоследствии стало известно, что первые авто покупатели получат уже в марте.

При этом официальная презентация электромобиля состоялась почти год назад, 15 марта 2019 года.

О том, что электрокары начнут доставлять в марте, сообщили сами покупатели. Клиентам пришли письма от компании с предложением подтвердить дату поставки через фирменный аккаунт.

Предполагается, что поставки начнутся с самой дорогой (и, соответственно, самой прибыльной) Model Y Performance. В Штатах такой электромобиль стоит $61 тыс. в Германии – $69 тыс.

Позднее появятся более доступные версии, причем самый "бюджетный" вариант – заднеприводная комплектация Standard с батареей меньшей емкости за $39 тыс. Изначально она была анонсирована на весну 2021 года, однако теперь также может выйти раньше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии жители муниципалитета Грюнхайде проводят акции протеста против постройки фабрики Gigafactory компании Tesla, на которой планируется производить электромобили Model 3 и Model Y.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили Tesla
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