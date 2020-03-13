У США з'явилися перші електричні кросовери Tesla Model Y

Американська компанія Tesla почала поставки свого нового електричного кросовера Model Y на півроку раніше, ніж планувала.

Про це пише Electrek. Перші клієнти отримають свої авто в п'ятницю, 13-го числа.

Електромобіль Tesla Model Y carsguru.net

Варто відзначити, що раніше в Tesla планували почати поставки не раніше осені 2020 року. Однак згодом стало відомо, що перші авто покупці отримають вже в березні.

При цьому офіційна презентація електромобіля відбулася майже рік тому, 15 березня 2019 року.

Про те, що електрокари почнуть доставляти в березні, повідомили самі покупці. Клієнтам надійшли листи від компанії з пропозицією підтвердити дату поставки через фірмовий аккаунт.

Передбачається, що поставки почнуться з найдорожчої (і, відповідно, найприбутковішої) Model Y Performance. У Штатах такий електромобіль коштує $61 тис. В Німеччині – $ 69 тис.

Пізніше з'являться більш доступні версії, причому самий "бюджетний" варіант – комплектація Standard з батареєю меншої ємності та заднім привідом за $ 39 тис. Спочатку вона була анонсована на весну 2021 року, проте тепер також може вийти раніше.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині жителі муніципалітету Грюнхайде проводять акції протесту проти спорудження фабрики Gigafactory компанії Tesla, на якій планується виробляти електромобілі Model 3 і Model Y.

Руйнуємо міфи про сонячні панелі! Читайте в телеграм-каналі GreenOboz