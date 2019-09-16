В Китае создадут "зеленую" версию гиперзвукового вакуумного Hyperloop

Инженеры в Китае создают "зеленую" версию сети вакуумных гиперзвуковых поездов Hyperloop, которые будут использовать энергию солнечных и безлопастных ветровых генераторов.

Об этом сообщает пресс-служба инженерного бюро MAD. В показанной презентации проекта авторы демонстрируют планы интеграции поездов в городскую инфраструктуру.

Концепт интеграции Hyperloop в окружающую среду i-mad.com

После заключения соглашения с американской компанией Hyperloop Transportation Technologies, китайское бюро решило разработать систему "устойчивой связи между городом и его обитателями". Итоговый проект должен использовать энергию, получаемую благодаря солнечным панелям и особой, бесшумной версии безлопастных ветрогенераторов.

Концепт интеграции Hyperloop в окружающую среду i-mad.com

i-mad.com

"Дизайн MAD показывает, как искусственное может сливаться с природой в рамках городской инфраструктуры, которая трансформирует будущее путешествий и способна изменить наше понимание общественного пространства",- говорится в заявлении бюро.

Авторы проекта планируют оснастить тоннели Hyperloop гибкими солнечными панелями, которые будут обеспечивать питание поездам. Кроме того, вдоль сети тоннелей инженеры хотят построить "леса безлопастных ветряков".

Тоннели Hyperloop бюро хочет строить на стеклопластиковых опорах, которые поднимут конструкцию на высоту 7 метров, что исключит пересечение с движением городского транспорта.

Также тоннели хотят задействовать в качестве дополнительного пространства для городского хозяйства, для общественных парков и зон отдыха.

i-mad.com

i-mad.com

i-mad.com

i-mad.com

Авторы уверены в простоте адаптации своего проекта для города любого масштаба, от небольших поселений до крупных метрополий.

Напомним, после анонса концепции Hyperloop компанией Tesla в 2012 году, идея сверхскоростного транспорта еще не была реализована, однако компания Virgin Hyperloop One планирует совершить первый коммерческий запуск в 2029 году.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что самая грязная страна Европы перейдет на "зеленую энергетику".

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