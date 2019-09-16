У Китаї створять "зелену" версію гіперзвукового вакуумного Hyperloop

Інженери в Китаї створюють "зелену" версію мережі вакуумних гіперзвукових поїздів Hyperloop, які будуть використовувати енергію сонячних і безлопатевих вітрових генераторів.

Про це повідомляє прес-служба інженерного бюро MAD. У показанії презентації проекту автори демонструють плани інтеграції поїздів в міську інфраструктуру.

Концепт інтеграції Hyperloop в навколишнє середовище i-mad.com

Після укладення угоди з американською компанією Hyperloop Transportation Technologies, китайське бюро вирішило розробити систему "стійкого зв'язку між містом і його мешканцями". Проект повинен використовувати енергію, що буде видобуватись завдяки сонячним панелям і особливих, безшумних безлопатевих вітрогенераторів.

i-mad.com

i-mad.com

"Дизайн MAD показує, як штучне може зливатися з природою в рамках міської інфраструктури, яка трансформує майбутнє подорожей і здатна змінити наше розуміння громадського простору", - йдеться в заяві бюро.

Автори проекту планують оснастити тунелі Hyperloop гнучкими сонячними панелями, які будуть забезпечувати енергії для поїздів. Крім того, уздовж мережі тунелів інженери хочуть побудувати "ліси безлопатевих вітряків".

Тунелі Hyperloop бюро хоче будувати на склопластикових опорах, які піднімуть конструкцію на висоту 7 метрів, що виключить перетин з рухом міського транспорту.

Також тунелі хочуть задіяти в якості додаткового простору для міського господарства, для громадських парків і зон відпочинку.

i-mad.com

i-mad.com

i-mad.com

i-mad.com

Автори впевнені в простоті адаптації свого проекту для міста будь-якого масштабу, від невеликих поселень до великих метрополій.

Нагадаємо, після анонса концепції Hyperloop компанією Tesla в 2012 році, ідея надшвидкісного транспорту ще не була реалізована, проте компанія Virgin Hyperloop One планує здійснити перший комерційний запуск в 2029 році.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що найбрудніша країна Європи перейде на "зелену енергетику".

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