В Китае принадлежащий компании Xiaomi бренд Ninebot начал сбор средств на электрический скутер C40 с интеллектуальной системой управления.

Об этом сообщает Electric-Bike.Center. Ориентировочная цена скутера составит порядка $600, уточняют авторы портала.

Электрический скутер Ninebot C40 gizmochina.com

Ключевой особенностью C40 является интеллектуальная система разблокировки транспортного средства: замок встроен в заднее колесо, и разблокировать его можно при помощи смартфона. Когда владелец подходит у скутеру, транспортное средство разблокируется автоматически, при этом скутер автоматически заблокируется, если владелец отойдет на необходимое расстояние.

Электрический скутер Ninebot C40 gizmochina.com

В C40 также есть круиз-контроль для поддержки постоянной скорости, для чего будет предусмотрена специальная кнопка. Максимальная скорость скутера составит 25 км/час при запасе хода в 45 км. При этом система управления позволяет заряжать аккумулятор во время торможения при помощи рекуперации энергии.

Также электрический мопед поддерживает связку с мобильным приложением Segway-Ninebot. С его помощью можно увидеть состояние скутера и возникшие проблемы с транспортным средством.

Электрический скутер Ninebot C40 gizmochina.com

Также скутер поддерживает тройное позиционирование GPS. В случае угона владелец сможет заблокировать транспортное средство на расстоянии.

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