У Китаї бренд Ninebot, що належить компанії Xiaomi, почав збір коштів на електричний скутер C40 з інтелектуальною системою управління.

Про це повідомляє Electric-Bike.Center. Орієнтовна ціна скутера складе близько $600, уточнюють автори порталу.

Електричний скутер Ninebot C40 gizmochina.com

Ключовою особливістю C40 є інтелектуальна система розблокування транспортного засобу: замок вбудовано в заднє колесо, і розблокувати його можна за допомогою смартфона. Коли власник підходить у скутеру, транспортний засіб розблокується автоматично, при цьому скутер автоматично заблокується, якщо власник відійде на необхідну відстань.

Електричний скутер Ninebot C40 gizmochina.com

В C40 також є круїз-контроль для підтримки постійної швидкості, для чого буде передбачена спеціальна кнопка. Максимальна швидкість скутера складе 25 км/год при запасі ходу в 45 км. При цьому система управління дозволяє заряджати акумулятор під час гальмування за допомогою рекуперації енергії.

Також електричний мопед підтримує зв'язку з мобільним додатком Segway-Ninebot. З його допомогою можна побачити стан скутера та проблеми, що виникли з транспортним засобом.

Електричний скутер Ninebot C40 gizmochina.com

Також скутер підтримує потрійне позиціонування GPS. У разі викрадення власник зможе заблокувати транспортний засіб на відстані.

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