У Китаї бренд Ninebot, що належить компанії Xiaomi, почав збір коштів на електричний скутер C40 з інтелектуальною системою управління.
Про це повідомляє Electric-Bike.Center. Орієнтовна ціна скутера складе близько $600, уточнюють автори порталу.
Електричний скутер Ninebot C40
gizmochina.com
Ключовою особливістю C40 є інтелектуальна система розблокування транспортного засобу: замок вбудовано в заднє колесо, і розблокувати його можна за допомогою смартфона. Коли власник підходить у скутеру, транспортний засіб розблокується автоматично, при цьому скутер автоматично заблокується, якщо власник відійде на необхідну відстань.
Електричний скутер Ninebot C40
gizmochina.com
В C40 також є круїз-контроль для підтримки постійної швидкості, для чого буде передбачена спеціальна кнопка. Максимальна швидкість скутера складе 25 км/год при запасі ходу в 45 км. При цьому система управління дозволяє заряджати акумулятор під час гальмування за допомогою рекуперації енергії.
Також електричний мопед підтримує зв'язку з мобільним додатком Segway-Ninebot. З його допомогою можна побачити стан скутера та проблеми, що виникли з транспортним засобом.
Електричний скутер Ninebot C40
gizmochina.com
Також скутер підтримує потрійне позиціонування GPS. У разі викрадення власник зможе заблокувати транспортний засіб на відстані.
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