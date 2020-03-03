В Китае начали использовать электрические аэротакси для борьбы с коронавирусом

В Китае электрические беспилотники EHang будут помогать медперсоналу города Хэчжоу бороться с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Дрон можно использовать как для перевозки лекарств, так и для транспортировки медперсонала в экстренных случаях.

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На днях беспилотный аппарат EHang 216 принял участие в учениях по борьбе с распространением коронавируса, организованных властями городского округа Хэчжоу, в провинции Гуанси. Дрон успешно доставил медикаменты на посадочную площадку местной больницы, расположенной в четырех километрах от точки старта, и автоматически вернулся обратно.

В ходе второго испытания директор по стратегии компании Эдвард Сюй сел в пассажирский вариант EHang 216 и совершил 4-километровых полет из центра города до крыши больницы. По словам руководства компании, запас хода аэротакси соответствует радиусу Хэчжоу (15 км), а крейсерская скорость равна 90 км/ч.

Речь идет о двухместном пассажирском дроне EHang 216 с восемью парами роторов, восемью моторами и массой 340 кг. Грузоподъемность аппарата – 140 кг. Также коптер может выполнять полеты ночью.

Компания уже проводила ряд испытаний в Китае, Австрии и США, и уже собиралась запустить сервис коммерческих аэротакси в Гуанчжоу. Были среди клиентов EHang туристические и медицинские компании.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии провели испытания пятиместного электрического самолета Lilium Jet. Тестовый полет транспорта, который планируют использовать в качестве аэротакси, длился три минуты.

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