Самый быстрый в мире: Rolls-Royce показала необычный электрический самолет

В Англии компания Rolls-Royce в рамках проекта ACCEL показала электрический самолет, который может стать самым быстрым в мире.

Об этом сообщает AwiationWeek. Самолет был продемонстрирован публике в аэропорту Глостершир в городе Ставертон, однако его активные летные испытания начнутся лишь в 2020 году.

Электрический самолет проекта ACCEL ainonline.com

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"Создание самого быстрого в мире полностью электрического самолета – это революционный шаг в авиации. Сейчас мы находимся на переднем крае разработки технологий, которые могут сыграть основополагающую роль в переходе к глобальной экономике с нулевым уровнем выбросов", – заявил директор Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон.

Инженеры компании планируют развить скорость выше 480 километров в час, что станет рекордом для самолетов такого типа. Для этого его оснастят электрической установкой, которая сейчас проходит испытания на тестовом аппарате ionBird. Предварительные испытания показали эффективность установки в 90%.

Электрический самолет проекта ACCEL ainonline.com

Установка будет включать три электродвигателя, способные выдавать до 750 кВт (1020 лошадиных сил), и батарейный блок с 6 тысячами аккумуляторных ячеек. Это должно будет обеспечить машину дальностью полета в 320 километров.

Электрический самолет проекта ACCEL ainonline.com

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