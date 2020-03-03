У Китаї почали використовувати електричні аеротаксі для боротьби з коронавірусом

У Китаї електричні безпілотники EHang допомагатимуть медперсоналу міста Хечжоу боротися з епідемією коронавируса.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Дрон можна використовувати як для перевезення ліків, так і для транспортування медперсоналу в екстрених випадках.

hightech.plus

Днями безпілотний апарат EHang 216 взяв участь у навчаннях з боротьби з поширенням коронавірусу, що було організовано владою міського округу Хечжоу, в провінції Гуансі. Дрон успішно доставив медикаменти на посадковий майданчик місцевої лікарні, розташованої в чотирьох кілометрах від точки старту, і автоматично повернувся назад.

В ході другого випробування директор зі стратегії компанії Едвард Сюй сів до пасажирського варіанту EHang 216 і зробив 4-кілометровий політ з центру міста до даху лікарні. За словами керівництва компанії, запас ходу аеротаксі відповідає радіусу Хечжоу (15 км), а крейсерська швидкість дорівнює 90 км/год.

Йдеться про двомісний пасажирський дрон EHang 216 з вісьмома парами роторів, вісьмома моторами і масою 340 кг. Вантажопідйомність апарату – 140 кг. Також коптер може виконувати польоти вночі.

Компанія вже проводила ряд випробувань в Китаї, Австрії та США, і вже збиралася запустити сервіс комерційних аеротаксі в Гуанчжоу. Були серед клієнтів EHang туристичні та медичні компанії.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині провели випробування пятиместного електричного літака Lilium Jet. Тестовий політ транспорту, який планують використовувати в якості аеротаксі, тривав три хвилини.

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