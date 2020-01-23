В Европе популярная сеть электрозаправок поднимет цены на 500%

Компания IONITY, которая является одним из самых крупных операторов зарядных станций для электромобилей в 20 стран Европы, планирует повысить цену "заправки" авто на 500%.

Об этом сообщает Electrek. По данным издания, в случае столь существенного повышения цены зарядить электрокар окажется дороже, чем заправить обычный автомобиль бензином.

Зарядная станция IONITY motor1.com

Сейчас за посещение зарядной станции и последующей полной зарядки владелец электромобиля платит в среднем 8 евро. В дальнейшем условный владелец Nissan Leaf, самой распространенной модели в Европе, будет платить за полную заправку авто порядка 50 евро.

Нововведения могут вступить в силу уже с 1 февраля текущего года. Если сейчас цена заправки составляет в среднем 13 евроцентов за кВт/ч, то в дальнейшем его цена может вырасти до 79 евроцентов.

"Получается, что при таком же пробеге владелец Volkswagen Golf нового поколения потратит на бензин гораздо меньше, чем владелец Nissan Leaf на электричество. На полной зарядке Leaf проезжает примерно 385 км пути, а Golf на 35 литрах бензина проедет не менее 500 километров, а по паспортным почти 600 км пути", – резюмирует издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Tesla планирует установить в Украине несколько зарядных станций Supercharger для электромобилей.

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