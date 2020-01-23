В Європі популярна мережа електрозаправок підніме ціни на 500%

Компанія IONITY, яка є одним з найбільших операторів зарядних станцій для електромобілів в 20 країн Європи, планує підвищити ціну "заправки" авто на 500%.

Про це повідомляє Electrek. За даними видання, в разі такого істотного підвищення ціни зарядити електрокар виявиться дорожче, ніж заправити звичайний автомобіль бензином.

Зарядна станція IONITY motor1.com

Зараз за відвідування зарядної станції і подальшої повної зарядки власник електромобіля платить в середньому 8 євро. Надалі умовний власник Nissan Leaf, найпоширенішою моделі в Європі, буде платити за повну заправку авто близько 50 євро.

Нововведення можуть вступити в силу вже з 1 лютого поточного року. Якщо зараз ціна заправки складає в середньому 13 євроцентів за кВт/год, то в подальшому його ціна може вирости до 79 євроцентів.

"Виходить, що при такому ж пробігу власник Volkswagen Golf нового покоління витратить на бензин набагато менше, ніж власник Nissan Leaf на електрику. На повній зарядці Leaf проїжджає приблизно 385 км шляху, а Golf на 35 літрах бензину проїде не менше 500 кілометрів, а по паспортним майже 600 км шляху", – резюмує видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Tesla планує встановити в Україні кілька зарядних станцій Supercharger для електромобілів.

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