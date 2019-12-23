У Європі випробували літаюче таксі Lilium Jet: фото та відео

У Німеччині провели випробування електричного літака Lilium Jet. Тестовий політ транспорту, який планують використовувати в якості аеротаксі, тривав три хвилини.

Про це повідомляє NewAtlas. Видання відзначає, що нинішні випробування стали ще одним кроком компанії на шляху до комерційного запуску, який очікується у 2025 році (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний літак Lilium Jet theverge.com

Під час випробувань електричний літак здійснив зліт та посадку, після чого інженери перевірили, як пристрій вписується в повороти. Після підйому на достатню висоту зі швидкістю 5 км/год літак виконав кілька маневрів з кутом крену до 30 градусів. Надалі Lilium Jet показав здатність рухатися горизонтально зі швидкістю 5 км/год і зробив вертикальну посадку.

У пристрої використовується 36 пропелерів, Їхня основна частина розташована на передньому крилі. Завдяки такій побудові джерел тяги літак може злітати і сідати вертикально.

Електричний літак Lilium Jet theverge.com

Виробник обіцяє для Lilium Jet запас ходу в 300 км при максимальній швидкості в 300 км/год. Кабіна літака буде розрахована на чотирьох пасажирів і одного пілота.

Наступні випробування літака пройдуть на більш високих швидкостях, до 2020 року вони хочуть досягти 100 км/год. На другому етапі випробувань Lilium перевірятиме, яке навантаження може витримати обшивка і крила літака.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як стартап Faradair Aerospace придумав концепцію біоелектричного гібридного літака, який можна використовувати в якості пасажирського і вантажного повітряного транспорту.

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