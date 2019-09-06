"Uh no": Маск відреагував на слова Лукашенка про подаровану Tesla

Мільярдер і власник американської компанії Tesla Ілон Маск спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про подарований йому електромобіль.

Про це підприємець написав у Twitter, відповідаючи на запитання користувача MrRozanov, який попросив прокоментувати заяву глави держави.

Глава компанії Tesla Ілон Маск nypost.com

Сьогодні у Twitter користувач "Білоруський партизан" створив пост під назвою "Хто насправді подарував Лукашенку електрокар за $165 тисяч", в якому обговорював, кому раніше Ілон Маск дарував автомобілі.

У коментарях користувач MrRozanov звернувся безпосередньо до Маска з питанням, чи дарував той електрокар Tesla Лукашенку, на що мільярдер відповів "Ммм, ні".

Uh no – Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив учням 93-ї школи у Мінську, що отримав у подарунок від американського мільярдера і засновника компанії SpaceX Ілона Маска електромобіль Tesla.

При цьому Лукашенко не уточнив, яку саме модель Tesla йому подарував Маск.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як Лукашенко пояснив, чому не хоче кататися на велосипеді на роботу і поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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