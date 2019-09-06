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8 вересня • оновлено в 11:43
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"Uh no": Маск відреагував на слова Лукашенка про подаровану Tesla

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Мільярдер і власник американської компанії Tesla Ілон Маск спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про подарований йому електромобіль.

Про це підприємець написав у Twitter, відповідаючи на запитання користувача MrRozanov, який попросив прокоментувати заяву глави держави.

Глава компанії Tesla Ілон Маск

Глава компанії Tesla Ілон Маск

nypost.com

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Сьогодні у Twitter користувач "Білоруський партизан" створив пост під назвою "Хто насправді подарував Лукашенку електрокар за $165 тисяч", в якому обговорював, кому раніше Ілон Маск дарував автомобілі.

У коментарях користувач MrRozanov звернувся безпосередньо до Маска з питанням, чи дарував той електрокар Tesla Лукашенку, на що мільярдер відповів "Ммм, ні".

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив учням 93-ї школи у Мінську, що отримав у подарунок від американського мільярдера і засновника компанії SpaceX Ілона Маска електромобіль Tesla.

При цьому Лукашенко не уточнив, яку саме модель Tesla йому подарував Маск.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як Лукашенко пояснив, чому не хоче кататися на велосипеді на роботу і поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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Тема
електрокари
Особи
Олександр Лукашенко Ілон Маск
Місце
Білорусь
Тег
електромобілі
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Николаевич Аркадий
Николаевич Аркадий
То, что Лука соврал было понятно с первой публикации.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ага,будет Илона всякому говну в твиттере всё рассказывать.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Спічі Лукашенку пише сценаристка 95 кварталу Олена Зеленська.
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