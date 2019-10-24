Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 10:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Tesla раптом вирішила прискорити випуск кросовера Model Y: що сталося

903 Читати матеріал російською

Компанія Tesla оголосила, що виробництво нового кросовера Model Y почнеться з випередженням графіка, на початку літа 2020 року.

Про це повідомляє профільне видання Teslarati. За даними журналістів, виробляти кросовер почнуть в США і Китаї.

Tesla раптом вирішила прискорити випуск кросовера Model Y: що сталося

Новини
Новий електрокар Tesla зняли під час секретних випробувань

У пресслужбі компанії відзначають, що змогли випередити графік завдяки установці обладнання, яке відбулося раніше запланованого терміну. Це, зазначають в компанії, стало можливо завдяки напрацюванням співробітників Tesla на Гігафабриці в китайському Шанхаї.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

facebook.com

Tesla Model Y

Tesla Model Y

facebook.com

"Дослідне виробництво Model 3 в Шанхаї почалося з випередженням графіка. Ми також випередили графік виробництва Model Y і тепер плануємо запустити її до літа 2020 року. Установка устаткування Model Y йде повним ходом до запланованого запуску в наступному році. Ми працюємо швидше, ніж планувалося спочатку, використовуючи знання та ефективні рішення, отримані в результаті проектування фабрики Gigafactory Shanghai", – написали в компанії.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

facebook.com

Tesla Model Y

Tesla Model Y

facebook.com

Варто відзначити, що електричний кросовер Tesla Model Y буде побудований на тій же платформі, що і Model 3 для масового ринку. Таким чином компанія очікує, що капітальні витрати на одиницю потужності для Model Y очікуються на рівні 50% від виробництва Model 3 в США.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

facebook.com

Tesla Model Y

Tesla Model Y

facebook.com

Tesla Model Y

Tesla Model Y

facebook.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla випустила нову версію програмного забезпечення для своїх електромобілів, пропонуючи власникам поліпшення автопілота і кілька розважальних опцій, від караоке до "подорожей наосліп".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі Tesla
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel