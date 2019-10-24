Tesla раптом вирішила прискорити випуск кросовера Model Y: що сталося

Компанія Tesla оголосила, що виробництво нового кросовера Model Y почнеться з випередженням графіка, на початку літа 2020 року.
Про це повідомляє профільне видання Teslarati. За даними журналістів, виробляти кросовер почнуть в США і Китаї.
У пресслужбі компанії відзначають, що змогли випередити графік завдяки установці обладнання, яке відбулося раніше запланованого терміну. Це, зазначають в компанії, стало можливо завдяки напрацюванням співробітників Tesla на Гігафабриці в китайському Шанхаї.
Tesla Model Y
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Tesla Model Y
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"Дослідне виробництво Model 3 в Шанхаї почалося з випередженням графіка. Ми також випередили графік виробництва Model Y і тепер плануємо запустити її до літа 2020 року. Установка устаткування Model Y йде повним ходом до запланованого запуску в наступному році. Ми працюємо швидше, ніж планувалося спочатку, використовуючи знання та ефективні рішення, отримані в результаті проектування фабрики Gigafactory Shanghai", – написали в компанії.
Tesla Model Y
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Tesla Model Y
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Варто відзначити, що електричний кросовер Tesla Model Y буде побудований на тій же платформі, що і Model 3 для масового ринку. Таким чином компанія очікує, що капітальні витрати на одиницю потужності для Model Y очікуються на рівні 50% від виробництва Model 3 в США.
Tesla Model Y
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Tesla Model Y
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Tesla Model Y
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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla випустила нову версію програмного забезпечення для своїх електромобілів, пропонуючи власникам поліпшення автопілота і кілька розважальних опцій, від караоке до "подорожей наосліп".
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