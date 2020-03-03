Tesla начала отгружать в магазины свой новый электромобиль Model Y

Компания Teslа начала отгрузку электрических кроссоверов Model Y со своего завода в Калифорнии перед стартом официальных продаж.
Об этом сообщает Electrek. Ранее в компании пообещали с 15 до 30 марта доставить электромобили в первую очередь тем, кто сделал предзаказ на сайте.
Электрические кроссоверы Model Y были замечены на стоянке в городе Милпитас, в нескольких километрах от завода Tesla Fremont. Электромобили были замечены как на самой стоянке, так и на припаркованных на территории тягачах.
Ожидается, что до магазинов доберутся не все электрокары – некоторые авто Model Y будут использоваться в качестве демонстрационных и тестовых автомобилей в магазинах Tesla.
Электромобиль Tesla Model Y
electrek.co
Электромобиль Tesla Model Y
electrek.co
При этом на сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.
Изначально Илон Маск обещал запас хода всего в 450 км, но "из-за продолжающегося технического прогресса полноприводной Model Y" эти данные были пересмотрены. От обычной версии Model Y Performance отличается пониженной подвеской, усиленными тормозами, более крупными 21-дюймовыми колесами и более высокой максимальной скоростью (250 км/ч вместо 233 км/ч).
Ранее OBOZREVATEL писал, как в США журналисты смогли снять секретный процесс дорожных испытаний нового электромобиля Tesla Model Y.
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