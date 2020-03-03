Tesla почала відвантажувати в магазини свій новий електромобіль Model Y

Компанія Teslа почала відвантаження електричних кросоверів Model Y зі свого заводу в Каліфорнії перед стартом офіційних продажів.

Про це повідомляє Electrek. Раніше в компанії пообіцяли з 15 до 30 березня доставити електромобілі в першу чергу тим, хто зробив попереднє замовлення на сайті.

Електричні кросовери Model Y були помічені на стоянці в місті Мілпітас, в декількох кілометрах від заводу Tesla Fremont. Електромобілі були помічені як на самій стоянці, так і на припаркованих на території тягачах.

Очікується, що до магазинів доберуться не всі електрокари – деякі авто Model Y будуть використовуватися в якості демонстраційних і тестових примірників в магазинах Tesla.

Електромобіль Tesla Model Y electrek.co

Електромобіль Tesla Model Y electrek.co

При цьому на сайті EPA було опубліковано дані запасу ходу нового Tesla Model Y. Відповідно до проведених тестів, автомобіль у виконанні Performance зможе проїхати до 500 км на одному заряді акумулятора.

Спочатку Ілон Маск обіцяв запас ходу всього в 450 км, але "через тривалий технічний прогрес повнопривідної Model Y" ці дані були переглянуті. Від звичайної версії Model Y Performance відрізняється зниженою підвіскою, посиленими гальмами, більшими 21-дюймовими колесами і більш високою максимальною швидкістю (250 км/год замість 233 км/год).

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США журналісти змогли зняти секретний процес дорожніх випробувань нового електромобіля Tesla Model Y.

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