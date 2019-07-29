Еще одно преимущество для владельцев Tesla - Илон Маск рассказал о новой возможности

Основатель американской компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск рассказал о том, что скоро водители электрокаров Tesla смогут пользоваться новым сервисом.

На мониторах в салоне можно будет смотреть видео на YouTube или Netflix. Об этом Маск написал в своем Twitter. Важная деталь - сервис будет доступен только если электромобиль не движется или находится в заторе. Таким образом в Tesla позаботились о безопасности применения новинки.

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Маск также пообещал пользователям незабываемые ощущения благодаря объемному звуку и удобным сидениям.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Tesla может обанкротиться за 10 месяцев, если радикально не пересмотрит бюджет. Тогда Маск анонсировал инициативу по урезанию расходов, чтобы избежать банкротства.

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