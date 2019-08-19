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Сонячні панелі Tesla будуть давати в оренду

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Компанія Tesla заявила про те, що запускає в США сервіс оренди сонячних панелей Rent Solar для домашніх сонячних електростанцій (СЕС).

Про це з посиланням на Tesla повідомляє "Громадське". Вартість оренди панелей складає 50 доларів на місяць. У цю ціну також входить комплект необхідного супутнього обладнання, установка, технічна підтримка і обслуговування панелей.

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Tesla запустила сервіс оренда сонячних панелей

Tesla запустила сервіс оренда сонячних панелей

OBOZREVATEL

Tesla запропонувала три варіанти потужності дахових сонячних електроустановок – на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт.

Якщо клієнт захоче встановити панелі на меншу потужність, йому доведеться заплатити додатково 1,5 тисячі доларів. У компанії відзначили, що не збираються отримувати від цього прибуток, а лише покривати витрати.

Поки сервіс доступний жителям декількох штатів: Арізони, Каліфорнії, Коннектикуту, Массачусетса, Нью-Джерсі і Нью-Мексико.

Нещодавно OBOZREVATEL передавав, що Tesla Energy встановила новий рекорд в області накопичення енергії за останні 3 місяці. Подальше зростання темпів випуску популярних енергозберігаючих пристроїв компанії наблизить потрапляння енергозберігаючих пристроїв від Tesla до України.

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Теми
Життя в стилі еко Світла енергія
Місце
США
Теги
Екологія Green Oboz
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