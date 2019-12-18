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18 декабря • обновлено в 10:20
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Вопреки ожиданиям: назван самый популярный транспорт будущего

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Самым популярным электрическим транспортом будущего станут велосипеды. К 2025 году они значительно опередят электромобили по количеству проданных экземпляров.

Об этом говорится в аналитическом прогнозе компании Deloitte. Эксперты бюро отмечают, что миллионные продажи ожидают электровелосипеды не только в Европе, но и в США.

Электрический велосипед Audi

Электрический велосипед Audi

audi.com

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Согласно прогнозу аналитиков Deloitte, технологический прогресс в области аккумуляторов и глобальное снижение цен "произведут революцию", которая позволит электрическим велосипедам одержать триумф на рынке EV-транспорта. Причем победа станет глобальной, затронув даже потребителей в США, которые сейчас воспринимают велосипеды в качестве инвентаря для отдыха, а не как основное средство передвижения.

Концепт электрического велосипеда

Концепт электрического велосипеда

autodesk.com

В 2013 году в США и Европе было продано порядка 2 млн электрических велосипедов, однако в ближайшее время в сознании потребителей произойдет смена приоритетов, благодаря чему с 2020 по 2023 годы на этих двух рынках будет продано более 130 млн электровелосипедов. Благодаря этому электрические велосипеды станут основным экологическим транспортом на дорогах, подчеркивают в Deloitte.

Электровелосипед X One

Электровелосипед X One

electrek.co

Сейчас по дорогам мира ездит порядка 5 млн единиц EV-транспорта. Однако уже к 2023 году будет продаваться порядка 40 млн электровелосипедов ежегодно, причем электрокары к тому времени едва достигнут отметки в 12 млн, уверены аналитики.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Нидерландах показали самый мощный электрический велосипед в мире Trefecta RDR со съемным аккумулятором и запасом хода в 200 км.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Тег
Green Oboz
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