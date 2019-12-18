Всупереч очікуванням: названо найпопулярніший транспорт майбутнього

Найпопулярнішим електричним транспортом майбутнього стануть велосипеди. До 2025 року вони за продажами значно випередять електромобілі.

Про це йдеться в аналітичному прогнозі компанії Deloitte. Експерти бюро відзначають, що мільйонні продажі очікують електровелосипеди не тільки в Європі, але і в США.

Електричний велосипед Audi audi.com

Згідно із прогнозом аналітиків Deloitte, технологічний прогрес в області акумуляторів і глобальне зниження цін "зроблять революцію", яка дозволить електричним велосипедам здобути тріумф на ринку EV-транспорту. Причому перемога стане глобальною, зачепивши навіть споживачів у США, які зараз сприймають велосипеди як інвентар для відпочинку, а не як основний засіб пересування.

Концепт електричного велосипеда autodesk.com

У 2013 році в США і Європі було продано близько 2 млн електричних велосипедів, однак найближчим часом в свідомості споживачів відбудеться зміна пріоритетів, завдяки чому з 2020 по 2023 роки на цих двох ринках буде продано більше 130 млн електровелосипедів. Завдяки цьому, електричні велосипеди стануть основним екологічним транспортом на дорогах, підкреслюють в Deloitte.

Електровелосипед X One electrek.co

Зараз по дорогах світу їздить близько 5 млн одиниць EV-транспорту. Однак вже до 2023 року буде продаватися порядку 40 млн електровелосипедів щорічно, причому електрокари на той час ледь досягнуть позначки в 12 млн, впевнені аналітики.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Нідерландах показали найпотужніший електричний велосипед у світі Trefecta RDR зі знімним акумулятором і запасом ходу в 200 км.

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