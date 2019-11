Маск відреагував на перегони Tesla проти Porsche і отримав підтримку мережі

Глава компанії Tesla Ілон Маск розкритикував результати відео, у якому ведучі шоу Top Gear провели випробування електромобілів Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo S.

Про це сам бізнесмен написав у Twitter. У коментарях під постом Маска і під оригінальним відео Top Gear основна частина користувачів також піддала критиці поведінку ведучих (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Після того, як у мережі з'явилося відео перегонів між Tesla та Porsche, яке влаштували у Top Gear, експерт YouTube-каналу Drag Times Брукс Вейсблат, що спеціалізується на драг-рейсингу (гоночне змагання на дистанцію у 402 метри), звинуватив ведучих в обмані. За його словами, під час заїзду електрокар Tesla демонстрував результати, які істотно відрізнялися від його характеристик.

Також він звернув увагу на те, що підсумкові дані за результатами заїзду були скопійовані з іншого відео, у якому Tesla Model S змагалася з Mercedes AMG E63S. Експерт зазначив, що ведучі Top Gear перед перегонами не перевели Model S у спеціальний гоночний режим.

На висновки експерта Drag Times відреагував сам Ілон Маск, приєднавшись до полеміки у Twitter. Глава Tesla підтвердив коректність претензій Брукса Вейсблата і також звинуватив Top Gear у помилці.

При цьому Маск додав, що найближчим часом вийде оновлення програмного забезпечення Model S, що додасть електрокару ще 50 кінських сил (36,8 кВт). Завдяки цьому він з легкістю обійде Porsche Taycan у перегонах на 0-60 миль на годину і на чверть милі, зазначив Маск.

Drag Race Times analysis is correct. Also, there's a software upgrade for Model S coming out that increases peak power by 50HP, so Model S should beat Porsche Taycan Turbo S by a wider margin in 0 to 60 & 1/4 mile races.