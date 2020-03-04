Электромобили Porsche Taycan в Украине раскупили задолго до официальной презентации, которая назначена на 20 марта.

Об этом сообщает Autogeek со ссылкой на сообщение пресс-службы компании Winner Imports Ukraine, которая является официальным импортером Porsche в Украине. Сообщается, что на данный момент в Украину доставили всего 2 электромобиля.

Электромобиль Porsche Taycan motoringresearch.com

В течение 2020 года на рынок Украины доставят 73 люксовых электромобиля Porsche Taycan. На каждый из них уже поступила заявка.

Отметим, что для покупателей из Украины минимальная цена Taycan 4S составит порядка 2,68 млн гривен, Taycan Turbo – 3,76 млн гривен, а Taycan Turbo S – 4,57 млн гривен. При этом озвученная цена была объявлена еще в октябре, однако итоговая стоимость, которая будет указана в договоре купли-продажи, будет рассчитана в зависимости от текущего курса доллара.

Электрический седан Porsche Taycan станет первым массовым электромобилем с рабочим напряжением тяговой сети 800 вольт, следовательно его батарея заряжается быстрее, чем у других электрокаров. От станции мощностью 270 кВт и напряжением 800 вольт авто сможет восполнить заряд на 80% всего за 23 минуты.

Максимальный запас хода для версии Turbo S составляет 412 км, а для Turbo – до 450 км, в соответствии со стандартом WLTP.

Ранее OBOZREVATEL писал, как агентство Exclusive Manufaktur, которое принадлежит компании Porsche, показало карбоновый обвес SportDesign Carbon для Taycan.

В мире придумали сьедобный стакан для кофе! Читайте "зеленые" новости в Telegram GreenOboz