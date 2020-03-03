В Германии показали дизайнерскую версию Porsche Taycan с карбоновым обвесом

Агентство Exclusive Manufaktur, которое принадлежит компании Porsche, показало пакет внешних доработок SportDesign Carbon для электрического споркара Taycan.

Об этом сообщает Autoblog. Несмотря на стоимость люксового электрокара, компания старается привлечь к нему внимание максимально широкой аудитории, отмечает издание.

Электромобиль Porsche Taycan autoblog.com

"Дизайнеры агентства создали для электромобиля карбоновые вставки на боковых юбках, заднем диффузоре, а также спойлеры на переднем и заднем бамперах. В сочетании с невероятным синим цветом кузова данные элементы делают электромобиль просто ошеломляющим", – отмечают авторы.

Электромобиль Porsche Taycan autoblog.com

Кроме того, для Taycan предусмотрели светодиодные матричные фары с системой Dynamic Light System Plus с измененной трехмерной графикой, а также 21-дюймовые колесные диски под цвет кузова, изготовленные из кованого и фрезерованного карбона.

Электромобиль Porsche Taycan autoblog.com

В салоне Taycan Turbo также нашлось место карбону. Элементы из углеродного волокна появились на руле, порогах, дверных накладках и центральном тоннеле.

Стоимость такого пакета, а также когда он будет доступен к заказу, производитель пока не раскрывает.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии премию "Автомобиль 2020 года" (GCOTY) получил электрокар Porsche Taycan, который в финале соревновался за первое место с BMW 3-Series G20 и Opel Corsa.

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