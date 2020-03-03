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3 марта • обновлено в 07:05
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/ Электротранспорт

В Германии показали дизайнерскую версию Porsche Taycan с карбоновым обвесом

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Агентство Exclusive Manufaktur, которое принадлежит компании Porsche, показало пакет внешних доработок SportDesign Carbon для электрического споркара Taycan.

Об этом сообщает Autoblog. Несмотря на стоимость люксового электрокара, компания старается привлечь к нему внимание максимально широкой аудитории, отмечает издание.

Электромобиль Porsche Taycan

Электромобиль Porsche Taycan

autoblog.com

"Дизайнеры агентства создали для электромобиля карбоновые вставки на боковых юбках, заднем диффузоре, а также спойлеры на переднем и заднем бамперах. В сочетании с невероятным синим цветом кузова данные элементы делают электромобиль просто ошеломляющим", – отмечают авторы.

Электромобиль Porsche Taycan

Электромобиль Porsche Taycan

autoblog.com

Кроме того, для Taycan предусмотрели светодиодные матричные фары с системой Dynamic Light System Plus с измененной трехмерной графикой, а также 21-дюймовые колесные диски под цвет кузова, изготовленные из кованого и фрезерованного карбона.

Электромобиль Porsche Taycan

Электромобиль Porsche Taycan

autoblog.com

В салоне Taycan Turbo также нашлось место карбону. Элементы из углеродного волокна появились на руле, порогах, дверных накладках и центральном тоннеле.

Стоимость такого пакета, а также когда он будет доступен к заказу, производитель пока не раскрывает.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии премию "Автомобиль 2020 года" (GCOTY) получил электрокар Porsche Taycan, который в финале соревновался за первое место с BMW 3-Series G20 и Opel Corsa.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Теги
Porsche электромобили Green Oboz
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
У нас такие в любом гараже дядя Ваня обтягивает..
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