Електромобілі Porsche Taycan в Україні розкупили задовго до офіційної презентації, яка призначена на 20 березня.

Про це повідомляє Autogeek з посиланням на повідомлення пресслужби компанії Winner Imports Ukraine, яка є офіційним імпортером Porsche в Україні. Повідомляється, що на даний момент до України доставили всього 2 електромобіля.

Електромобіль Porsche Taycan motoringresearch.com

Протягом 2020 року на ринок України доставлять 73 люксових електромобіля Porsche Taycan. На кожен з них вже надійшла заявка.

Відзначимо, що для покупців з України мінімальна ціна Taycan 4S складе близько 2,68 млн гривень, Taycan Turbo – 3,76 млн гривень, а Taycan Turbo S – 4,57 млн гривень. При цьому озвучена ціна була оголошена ще в жовтні 2019 року, проте підсумкова вартість, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу, буде розрахована в залежності від поточного курсу долара.

Електричний седан Porsche Taycan стане першим масовим електромобілем з робочою напругою тягової мережі 800 вольт, отже його батарея заряджається швидше, ніж у інших електрокарів. Від станції потужністю 270 кВт і напругою 800 вольт авто зможе заповнити заряд на 80% всього за 23 хвилини.

Максимальний запас ходу для версії Turbo S становить 412 км, а для Turbo – до 450 км, відповідно до стандарту WLTP.

Раніше OBOZREVATEL писав, як агентство Exclusive Manufaktur, яке належить компанії Porsche, показало карбоновий обвіс SportDesign Carbon для Taycan.

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