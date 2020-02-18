Электромобиль Pininfarina обошел лучшие бензиновые гиперкары: итог удивил даже создателей

Компания Automobili Pininfarina после начала тестирования прототипа электрического гиперкара Battista заявила, что по своим параметрам он превзошел аналогичные бензиновые суперкары.

Об этом сообщает Insideeves. По данным инженеров, еще до окончания тестов можно утверждать, что при создании авто были достигнуты 80% заявленных эксплуатационных характеристик. Сейчас цель состоит в том, чтобы достичь динамики разгона от 0 до 100 км/ч, менее чем за 2 сек.

Электрический гиперкар Pininfarina Battista 5koleso.ru

"На этапе моделирования и тестирования электромобиля в аэродинамической трубе, мы увидели, что характеристики Battista в плане мощности и экономичности можно улучшить еще немного по сравнению даже с нашим первоначальным прогнозом производительности", – заявили в компании по итогу первых тестов.

Первоначально для Battista заявлена силовая установка из четырех электромоторов суммарной мощностью 1873 л.с. при крутящем моменте в 2300 Нм. Разгон до 100 км/ч должен занять менее двух секунд, а максимальная скорость – 350 км/ч.

Электрический гиперкар Pininfarina Battista 5koleso.ru

В испытаниях авто участвует бывший пилот "Формулы-1" Ник Хайдфельд. Он же будет ответственен за специальную программу подготовки пилотов, купивших первые серийные машины. За техническую часть отвечает Рене Вольманн, который ранее работал в спортивном отделении Mercedes AMG.

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