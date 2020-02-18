Електромобіль Pininfarina обійшов кращі бензинові гіперкари: результат здивував навіть творців

Компанія Automobili Pininfarina після початку тестування прототипу електричного гіперкара Battista заявила, що за своїми параметрами він перевершив аналогічні бензинові суперкари.

Про це повідомляє Insideeves. За даними інженерів, ще до закінчення тестів можна стверджувати, що при створенні авто було досягнуто 80% заявлених експлуатаційних характеристик. Зараз мета полягає в тому, щоб досягти динаміки розгону від 0 до 100 км / год, менш ніж за 2 сек.

Електричний гіперкар Pininfarina Battista 5koleso.ru

"На етапі моделювання і тестування електромобіля в аеродинамічній трубі, ми побачили, що характеристики Battista в плані потужності і економічності можна поліпшити ще трохи в порівнянні навіть з нашим початковим прогнозом продуктивності", – заявили в компанії за підсумком перших тестів.

Спочатку для Battista було заявлено силову установку з чотирьох електромоторів сумарною потужністю 1873 к.с. при крутному моменті в 2300 Нм. Розгін до 100 км/год повинен зайняти менше двох секунд, а максимальна швидкість – 350 км/год.

Електричний гіперкар Pininfarina Battista 5koleso.ru

У випробуваннях авто бере участь колишній пілот "Формули-1" Нік Хайдфельд. Він же буде відповідальний за спеціальну програму підготовки пілотів, які купили перші серійні машини. За технічну частину відповідає Рене Вольманн, який раніше працював в спортивному відділенні Mercedes AMG.

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