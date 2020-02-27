Головна Новини
27 лютого • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Panasonic раптово відмовилася створювати сонячні панелі разом з Tesla

904
Читати матеріал російською

Компанія Panasonic відмовилася від планів по створенню бізнесу щодо випуску сонячних панелей разом з американським концерном Tesla.

Про це повідомляє TechCrunch. Раніше японська компанія планувала вкласти $272 млн у завод Tesla.

Сонячні панелі Tesla

Сонячні панелі Tesla

tesla.com

Керівництво Panasonic обіцяє, що до кінця травня припинить створювати сонячні панелі на заводі Tesla в американському місті Буффало. Остаточно вийти з бізнесу компанія планує до вересня.

Таким чином японський виробник продовжує позбавлятися від активів, щоб зосередитися на найбільш прибуткових проектах. При цьому в компанії підкреслюють, що рішення "не має ніякого відношення до поточної діяльності Tesla".

Варто відзначити, що в кінці 2019 року Panasonic оголосила про плани піти з ринку РК-дисплеїв і перестала виробляти плазмові телевізори та медичне обладнання, а також продала заводи з випуску чипів і скоротила тисячі робочих місць. До 2022 року компанія хоче скоротити витрати на $920 млн.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США Tesla випустила нову версію своєї домашньої сонячної системи X-Large потужністю 15,2 кВт.

У світі придумали їстівний стакан для кави! Читайте "зелені" новини в Telegram GreenOboz

Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Tesla Panasonic
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги