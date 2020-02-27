Panasonic раптово відмовилася створювати сонячні панелі разом з Tesla

Компанія Panasonic відмовилася від планів по створенню бізнесу щодо випуску сонячних панелей разом з американським концерном Tesla.

Про це повідомляє TechCrunch. Раніше японська компанія планувала вкласти $272 млн у завод Tesla.

Сонячні панелі Tesla tesla.com

Керівництво Panasonic обіцяє, що до кінця травня припинить створювати сонячні панелі на заводі Tesla в американському місті Буффало. Остаточно вийти з бізнесу компанія планує до вересня.

Таким чином японський виробник продовжує позбавлятися від активів, щоб зосередитися на найбільш прибуткових проектах. При цьому в компанії підкреслюють, що рішення "не має ніякого відношення до поточної діяльності Tesla".

Варто відзначити, що в кінці 2019 року Panasonic оголосила про плани піти з ринку РК-дисплеїв і перестала виробляти плазмові телевізори та медичне обладнання, а також продала заводи з випуску чипів і скоротила тисячі робочих місць. До 2022 року компанія хоче скоротити витрати на $920 млн.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США Tesla випустила нову версію своєї домашньої сонячної системи X-Large потужністю 15,2 кВт.

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