На території залізничних вокзалів України в майбутньому з'являться зарядні станції для електромобілів.

Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства. Про ініціативу міністерства стало відомо після того, як перші зарядні станції з'явилися на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Зарядна станція на вокзалі в Києві mtu.gov.ua

"Розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів – крок, який дозволить збільшити кількість українців, які користуються електромобілями. Компанію для установки зарядних станцій вибрали в системі ProZorro", – йдеться в повідомленні.

У міністерства розповіли, що перші дві станції вже з'явилися на Вокзальній площі в Києві. Обидві точки розраховані на одночасне підключення чотирьох автомобілів.

Пристрої мають 3 точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 і CHAdeMo. Вартість зарядки автомобіля: 6,50 грн за 1 кВтг.

Орієнтовний час повної зарядки автомобіля Tesla 100D – близько 2:00, Nissan Leaf 2019 – трохи більше 1 ч. і BMW i3 – близько 40 хв.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві на площі перед Центральним залізничним вокзалом з'явилися перші зарядні станції для електромобілів. Згодом з'явилися перші скарги киян на поведінку місцевих таксистів. Ті, за словами очевидців, паркуються на точках для заправки електромобілів на бензинових авто, ігноруючи правила.

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