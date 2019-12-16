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16 грудня • оновлено в 16:22
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Google оновив карту зарядних станцій для електромобілів: що змінилося

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Сервіс онлайн-карт Google Maps почав відображати на карті зарядні станції для електромобілів. Завдяки функціям сортування тепер можна шукати станцію з потрібним типом роз'єму.

Про це повідомляє Android Police. Зважаючи на дані видання, функція поки доступна на території США та не відображається в Україні.

Скриншот Google Maps

Скриншот Google Maps

edition.cnn.com

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Щоб скористатися новим фільтром, необхідно перейти в розділ "Налаштування" застосунку й знайти в ньому пункт "Налаштування електромобіля". У ньому потрібно вибрати тип штекера, який використовує авто.

Скриншот сервісу

Скриншот сервісу

androidpolice.com

Скриншот сервісу

Скриншот сервісу

androidpolice.com

Введення функції пошуку станції за типом роз'єму з'явилося не випадково, оскільки в електромобілях для зарядки застосовується кілька типів несумісних один із одним роз'ємів. Наприклад, автомобілі Nissan використовують CHAdeMO, BMW і VW – CCS, Tesla – власний фірмовий роз'єм тощо.

Скриншот програми

Скриншот програми

androidpolice.com

Скриншот програми

Скриншот програми

androidpolice.com

Варто зазначити, що раніше карти Google Maps отримали відображення повної інформації про найближчі зарядні станції, а також можливість будувати до них маршрут з урахуванням залишку заряду електромобіля.

Видання підкреслює, що можливість фільтрації зарядних станцій за типом роз'ємом не є унікальною і раніше була реалізована в інших сервісах. Однак її поява в Google Maps зробить подібний принцип загальновизнаним стандартом, що ще більше вплине на розвиток інфраструктури для електрокарів, запевняють автори.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Британії компанія Connected Curb створила бездротові зарядні станції для електромобілів.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Google електромобілі Green Oboz
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