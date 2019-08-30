Україна може увійти в ТОП країн по електрокарам: що для цього потрібно зробити

Закон про електромобілі, який підписав президент України Володимир Зеленський, Верховна Рада прийняла в останній день роботи парламенту 8 скликання. Документ став одним з кроків у бік гідного місця на електромобільної карті світу. OBOZREVATEL розбирався в подальших перспективах державної підтримки електротранспорту.

Головна причина, по якій країни підтримують електрокари – те, що вони допомагають сповільнити зміну клімату. Глобальне потепління називають другою небезпекою в світі після тероризму. А вуглецевий слід, який залишають за собою паливні машини – один з ключових чинників забруднення повітря.

Україна знаходиться на початку електромобілізаціі і поки не може змагатися зі світовими EV-лідерами. Разом з тим в останньому рейтингу одного з провідних світових електромобільних журналів INSIDEEVs ми увійшли в першу десятку країн світу з розвитку електромобільності. Більш того, Україна – єдина країна з низьким рівнем доходу на душу населення, яка демонструє такий прогрес.

Що дають електромобілі

не призводять до зміни клімату

свободу від поставок нафтопродуктів

економічність експлуатації

Електромобілі - це економія, екологія, енергобезпека

Вагомим поштовхом до покупки елекрокарів українцями свого часу стала відміна податків і акцизу на ввезення електричних авто. Здебільшого вони завозяться в Україну не нові: на 70-80% це б/в. Але навіть так це не призводить до зростання викидів СО2.

Що вже зроблено

введені податкові та митні пільги

введені "зелені" номери

затверджений пріоритетний доступ до паркомісць, до зарядних станцій

Що далі

Як розповів розробник і автор останнього законопроекту про електрормобілі Олексій Рябчин, наступний крок – імплементація прийнятого закону. Для допомоги органам влади створили робочу групу, до якої увійшли представники виробників зарядних станцій, електромобілістів і їх профільної асоціації.

А далі потрібно на рівні закону дозволити електромобілям їздити по смузі руху громадського транспорту, як це робиться в інших країнах, повідомив політик. Хоча і зараз машини їздять по ній (порушуючи правила), але після того, як скрізь запрацюють камери і номерна ідентифікація електромобілів, ця проблема повинна бути вирішена.

Крім того, нова Верховна Рада повинна дозволити місцевим радам регламентувати рух по смузі громадського руху в їхніх містах. У світі також існують додаткові пільги у вигляді безкоштовного руху по хайвею – у нас це поки не актуально. Ще одна пільга – безкоштовна парковка. Але фінансові питання вимагають більш тривалої підготовки, тому їх вирішувати належить вже новому парламенту.

Потрібна інфраструктура

Щоб українці масово пересідали на електротранспорт, необхідно збільшити число зарядних станцій. Людині легше прийняти рішення купити електрокар, якщо він розуміє, що легко зарядить його поза домом, хоч у місті, хоч на трасі.

Щоб по країні можна було безперешкодно їздити на електромобілях, електроавтобусах і електровантажівках, важливо підійти до питання системно. За всіма дорожними напрямками має бути забезпечено необхідну потужність. Як сказав Рябчин, це по 100 кіловат у містах, і по хоча б 1000 на трасі, щоб кілька машин могли зарядитися за 15-20 хвилин і їхати далі.

Щоб купити електромобіль, важливо розуміти, де його заряджати "Нова Македонія"

Паралельно необхідно переводити на електромобілі державні органи влади, великі підприємства і комунальний транспорт.

Але найголовніше – це вітчизняна збірка або виробництво електромобілів. Потрібно залучити інвесторів з країн Азії (Китай, Корея) для великовузлової збірки, а можливо, і повного виробництва електрокарів. У нас для цього є родовища літію, які можна розробляти. Тоді українці отримають якісний дешевий електромобіль. Це, зрозуміло, питання не одного дня, але такою повинна бути перспективна стратегія.

До речі, по електробусах в Україні вже є деякі напрацювання, тому можна з них почати переводити комунальний транспорт на електротягу.

Що ще може зробити держава

Україна поки не може безпосередньо дотувати покупку електромобілів, як це відбувається в деяких інших країнах. У світі це, як правило, або невеликі держави, або в них є своє автомобільне виробництво. Тоді де-факто вони дотують не так покупку, скільки своє виробництво. Наприклад, Німеччина підтримує по суті свій автопром. Нещодавно Естонія повернула фінансову підтримку громадян і підприємств на купівлю електрокарів.

Але ми можемо, за прикладом передових електромобільних країн, надавати підтримку компаніям у будівництві зарядних станцій у місцях, де вони свідомо не окупляться. Оголосити тендер, як це робить Норвегія, і віддати замовлення тим компаніям, які запросять менший обсяг державних дотацій. Компанія-переможець зможе побудувати зарядну станцію і на ній заробляти. Так зарядна інфраструктура покриє навіть найвіддаленіші частини. Крім того, підтримка вітчизняних виробників зарядних станцій допоможе створити нові робочі місця.

Що належить зробити для електромобілів

дозволити їздити по смузі руху громадського транспорту (РГТ)

передати місцевим радам право вирішувати питання їзди по смузі РГТ

дати право їздити безкоштовно по платних дорогах (коли будуть)

забезпечити безкоштовне паркування

дати пріоритет розвитку зарядної інфраструктури

стимулювати перехід на електромобілі держпідприємства, чиновників, комунальний транспорт

запустити електробуси

підтримати вітчизняних виробників електрозарядок

підтримати внутрішнє виробництво чи складання електромобілів (для цього у т.ч. розробляти родовища літію)

І наостанок

У України колосальна залежність від імпорту бензину, дизелю і скрапленого газу з Росії і Білорусії. За деякими позиціями ми на 60-70% залежимо від держави-агресора. Нинішня кількість електромобілів у нас – це, звичайно, "крапля в морі". В Україні зараз десь 30 тис. електрокарів і гібридів. Але чим більше буде ставати електромобілів у країні, тим менше ми будемо віддавати валюти за бензин і нафтопродукти сусідам.

Часто доводиться чути, що електроенергія, яку споживає електротранспорт – не на 100% екологічна. В основному – атомна, вугільна і інші. Але краще споживати електрику вітчизняного виробництва, з яких би джерел вона не вироблялася, ніж російські нафту і газ. Виходить, електромобілізація – це питання енергобезпеки не в меншій мірі, ніж екології.

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