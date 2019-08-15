Каршеринг, автопилот и электрокары: чего стоит ждать от транспортной отрасли будущего?

Транспортная отрасль меняется просто у нас на глазах – только успевай узнавать действительно впечатляющие новости. И это неотвратимо, ведь уже на Парижской климатической конференции в 2015 году озвучивались страшные факты не только о влиянии выхлопных газов на экологию и здоровье жителей городов, но и об их роли в климатических изменениях.

И многие страны, в том числе и Украина, взяли на себя обязанность сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу. Эта ситуация, а также технический прогресс, диктуют многие тренды, которые уже в скором будущем определят транспортный облик городов.

Электрокары и каршеринг - реальные автомобильные тренды

Возможно вы уже слышали о том, что Volkswagen запустил в Берлине сервис каршеринга WeShare, автопарк которого полностью состоит из электромобилей. Что это значит? 1500 электрохэтчбеков e-Golf доступны в любой момент для любого немца, старше 21 года. Стоимость вопроса - 19 евроцентов в минуту. Но это пока акционная цена, финальная будет несколько выше.

По сути, это первая действительно масштабная интеграция двух базовых трендов будущего, способных изменить наши привычки и городское пространство навсегда – электрокаров и каршеринга. И она будет масштабироваться – в начале следующего года к берлинскому каршерингу присоединятся 500 электрических сити-каров VW e-up!, а в середине 2020 года добавятся первые серийные электромобили VW ID.3.

Транспортный сервис преображается OBOZREVATEL

И это только если говорить о Берлине – на первом этапе сервис WeShare покрывает центральную часть города площадью порядка 150 квадратных километров, но зона покрытия будет расширяться, и не только в столице Германии – уверен, что и другие города-миллионники в ближайшем времени возьмут на вооружение эту фишку, подсмотрев, что же получится у немцев. К слову, на момент начала 2019 года каршеринговыми сервисами в Германии уже пользовалось 2,46 млн человек. Впечатляющий показатель.

Подорожание традиционных авто – плата за трансформацию

Есть и другая сторона медали. Массовый переход от владения автомобилем в пользу каршеринга, коротко- и среднесрочной аренды, будет сопряжён с тем, что владение своим авто будет становиться дороже. Причиной тут будут не очевидные, на первый взгляд, издержки: парковки, страховки, налоги и т.д. В то же время прокат авто, шеринг, да и такси – будут становиться дешевле, поскольку рынок будет расширяться и объемы услуг будут расти, сравнительно сокращая издержки. Чистая экономика, которая уже намекает на будущее рынка. Исходя из нее, появляются очень смелые прогнозы трансформаций.

Изменения повлияют не только на процессы, связанные с формами владения или распоряжения авто. Поскольку вскоре ключевыми клиентами автопрома станут крупные корпорации – о чем речь пойдет дальше – а также всяческие службы такси, аренды и шеринга поменьше, автопроизводители будут приспосабливать свои предложения под новую реальность. Проще говоря, под такие цели будут меняться сами автомобили: их техническая оснастка, дизайн и даже размеры. Следовательно, частные авто будут делать такими, чтобы подчеркнуть статус их владельца.

Volkswagen запустил в Берлине сервис каршеринга

Будущее за совместным владением и электротягой

Вообще же американские социологи подсчитали, что тамошние автомобили вынужденно простаивают в среднем 96% времени на стоянках, тогда как эффективно используется всего 4% времени эксплуатации. Этот факт ученые приводят, чтобы спрогнозировать развитие авторынка в долгосрочной перспективе, делая вывод: одна из граней будущего – за автономными авто общего пользования.

По прогнозам американских аналитиков, уже к 2030 году львиную долю маршрутов будут обслуживать беспилотные авто, принадлежащие корпорациям. А на 40% автомобилей, которые останутся в частной собственности, будет приходиться всего около 5% перевозок. Это, с одной стороны, должно разгрузить городскую среду от засилья автомобилей, а с другой – позволит использовать авто значительно эффективнее и экономнее.

Естественно, если говорить о “питании” этих машин, то оно будет преимущественно электрическим. Это еще один из безусловных трендов. Взять тот же Volkswagen: пусть и с некоторым опозданием, но концерн все же успешно и всерьез включается в “электромобильную гонку”, и берлинский электрокаршеринг – лишь единичный тому пример.

Вспомню еще 2 факта. Во-первых, концерн планирует с 2022 года на 8 своих заводах на 3 континентах производить исключительно электрокары, а во-вторых, он же в ближайшем времени запустит аккумуляторный завод в Нижней Саксонии, в который инвестируют около 1 млрд долларов. Следует сказать, что конкуренцию немцам в этом тренде составляют не менее именитые на сегодняшний день бренды: Toyota, Tesla, GM, BMW и другие.

А по поводу беспилотников, на которых акцентируют внимание в своих футурологических исследованиях ученые и публицисты – уже в наше время корпорации вкладывают миллионы, если не миллиарды долларов, в разработку беспилотников и концептуальных решений для полной реорганизации транспортного обеспечения частного сектора.

А журналисты уже рисуют такую ​​картину: нет необходимости в вечно забитых крупных городских парковках, нет необходимости в крутом защищенном домашнем гараже, авто можно бронировать через приложение или чатбот – и вуаля, вскоре оно стоит перед вашим порогом. Вас вообще не парят такие проблемы, как техосмотр авто или его обслуживание, с другой стороны – нет нужды переплачивать за такси с водителем. Примерно теми же словами можно описать и ситуацию, когда вы заказываете уже сегодня арендный автомобиль. Принципиальное отличие состоит разве что в том, что рулить им будет не робот, а вы сами.

Современные автомобильные сервисы выглядят не так уж футуристично Скриншот

Не только привычная многим аренда выглядит для большинства футуристично в сравнении с классическим владением авто. Тот же сервис "БлаБлаКар", который отсылает к концепции "совместного использования автомобиля", по сути дела, освобождает дорогу от нескольких авто в пользу только одного, в котором и едут попутчики из одного в другой город. То есть – тоже вполне себе в общем тренде.

После того, как эксперты мирового уровня во всеуслышание заявили о необходимости серьезного реформирования транспортной отрасли, можно выделить такие ключевые направления трансформации:

постепенный отказ от массовой концепции "персонального авто" в пользу "авто как сервис" Mobility

постепенный отказ от потребности в водителе в пользу автопилота

И первое направление уже очень активно развивается во всемирных масштабах и в различных модификациях.

Стефан Благовисный, директор сети электрозаправочных станций ТОКА, сооснователь компании BLS

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