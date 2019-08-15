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Каршерінг, автопілот і електрокари: чого варто чекати від транспорту майбутнього?

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Транспортна галузь змінюється просто у нас на очах – тільки встигай дізнаватися справді вражаючі новини. І це неминуче, бо вже на Паризькій кліматичній конференції у 2015 році озвучувалися страшні факти не тільки про вплив вихлопних газів на екологію і здоров'я жителів міст, а й про їхні ролі у кліматичних змінах.

І багато країн, зокрема Україна, взяли на себе зобов'язання скорочувати викиди вуглекислого газу в атмосферу. Ця ситуація, а також технічний прогрес, диктують багато трендів, які вже у найближчому майбутньому визначать транспортний вигляд міст.

Електрокари і каршерінг – реальні автомобільні тренди

Можливо ви вже чули про те, що Volkswagen запустив у Берліні сервіс каршерінга WeShare, автопарк якого повністю складається з електромобілів. Що це означає? 1500 електрохетчбеків e-Golf доступні будь-якої миті для будь-якого німця, старшого за 21 рік. Вартість питання – 19 євроцентів за хвилину. Але це поки акційна ціна, фінальна буде трохи вищою.

По суті, це перша дійсно широка інтеграція двох базових трендів майбутнього, здатних змінити наші звички і міський простір назавжди – електрокарів і каршерінга. І вона буде масштабуватися – на початку наступного року до берлінського каршерінгу приєднаються 500 електричних сіті-карів VW e-up!, а у середини 2020 року додадуться перші серійні електромобілі VW ID.3.

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Транспортний сервіс перетворюється

Транспортний сервіс перетворюється

OBOZREVATEL

І це тільки якщо говорити про Берлін – на першому етапі сервіс WeShare покриває центральну частину міста площею близько 150 квадратних кілометрів, але зона покриття розширюватиметься, і не тільки у столиці Німеччини – впевнений, що й інші міста-мільйонники найближчим часом візьмуть на озброєння цю фішку, підглянувши, що ж вийде у німців. До речі, на час початку 2019 року каршерінговими сервісами в Німеччині вже користувалося 2,46 млн осіб. Вражаючий показник.

Подорожчання традиційних авто – плата за трансформацію

Є й інший бік медалі. Масовий перехід від володіння автомобілем на користь каршерінга, коротко- і середньострокової оренди, буде пов'язаний з тим, що володіння своїм авто ставатиме дорожчим. Причиною тут будуть не очевидні, на перший погляд, витрати: парковки, страховки, податки тощо. Водночас прокат авто, шерінг, та й таксі – ставатимуть дешевшими, оскільки ринок буде розширюватися і обсяги послуг зростатимуть, відносно скорочуючи витрати. Чиста економіка, яка вже натякає на майбутнє ринку. Виходячи з неї, з'являються дуже сміливі прогнози трансформацій.

Зміни вплинуть не тільки на процеси, пов'язані з формами володіння або розпорядження авто. Оскільки незабаром ключовими клієнтами автопрому стануть великі корпорації – про що йтиметься далі – а також всілякі служби таксі, оренди та шерінга менше, автовиробники пристосовуватимуть свої пропозиції під нову реальність. Простіше кажучи, під такі задуми будуть змінюватися самі автомобілі: їхнє технічне оснащення, дизайн і навіть розміри. Отже, приватні авто робитимуть такими, щоб підкреслити статус їхнього власника.

Volkswagen запустив у Берліні сервіс каршерінга

Volkswagen запустив у Берліні сервіс каршерінга

Майбутнє за спільним володінням і електротягою

Взагалі ж американські соціологи підрахували, що тамтешні автомобілі вимушено простоюють в середньому 96% часу на стоянках, тоді як ефективно використовується всього 4% часу експлуатації. Цей факт вчені наводять, щоб спрогнозувати розвиток авторинку в довгостроковій перспективі, роблячи висновок: одна з граней майбутнього – за автономними авто загального користування.

За прогнозами американських аналітиків, уже до 2030 року левову частку маршрутів будуть обслуговувати безпілотні авто, що належать корпораціям. А на 40% автомобілів, які залишаться у приватній власності, припадатиме всього близько 5% перевезень. Це, з одного боку, має розвантажити міське середовище від засилля автомобілів, а з іншого – дозволить використовувати авто значно ефективніше та економніше.

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Звісно, якщо говорити про "живлення" цих машин, то воно буде переважно електричним. Це ще один із безумовних трендів. Взяти той самий Volkswagen: нехай і з деяким запізненням, але концерн все ж успішно і всерйоз включається в "електромобільну гонку", і берлінський електрокаршерінг – лише одиничний приклад.

Згадаю ще 2 факти. По-перше, концерн планує з 2022 року на 8 своїх заводах на 3 континентах виробляти виключно електрокари, а по-друге, він же найближчим часом запустить акумуляторний завод у Нижній Саксонії, в який інвестують близько 1 млрд доларів. Слід сказати, що конкуренцію німцям в цьому тренді становлять не менш імениті на сьогодні бренди: Toyota, Tesla, GM, BMW та інші.

А з приводу безпілотників, на яких акцентують увагу у своїх футурологічних дослідженнях вчені і публіцисти – вже в наш час корпорації вкладають мільйони, якщо не мільярди доларів, у розробку безпілотників і концептуальних рішень для повної реорганізації транспортного забезпечення приватного сектора.

А журналісти вже малюють таку картину: немає необхідності у вічно забитих великих міських парковках, немає необхідності у крутому захищеному домашньому гаражі, авто можна бронювати через додаток або чатбот – і вуаля, незабаром воно стоїть перед вашим порогом. Вас взагалі не парять такі проблеми, як техогляд авто або його обслуговування, з іншого боку – немає потреби переплачувати за таксі з водієм. Приблизно тими самими словами можна описати і ситуацію, коли ви замовляєте вже сьогодні орендний автомобіль. Принципова відмінність полягає хіба що в тому, що керуватиме їм не робот, а ви самі.

Сучасні автомобільні сервіси виглядають не так уже футуристично

Сучасні автомобільні сервіси виглядають не так уже футуристично

Скріншот

Не тільки звична багатьом оренда виглядає для більшості футуристично у порівнянні із класичним володінням авто. Той самий сервіс "БлаБлаКар", який відсилає до концепції "спільного використання автомобіля", по суті, звільняє дорогу від декількох авто на користь тільки одного, в якому і їдуть попутники з одного міста до іншого. Тобто – теж цілком собі в загальному тренді.

Після того, як експерти світового рівня привселюдно заявили про необхідність серйозного реформування транспортної галузі, можна виділити такі ключові напрямки трансформації:

  • поступова відмова від масової концепції "персонального авто" на користь "авто як сервіс" Mobility

  • поступова відмова від потреби у водії на користь автопілота

І перший напрямок вже дуже активно розвивається у всесвітніх масштабах і в різних модифікаціях.

Стефан Благовісний, директор мережі електрозаправних станцій ТОКА, співзасновник компанії BLS

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Теми
Світла енергія електрокари
Теги
електромобілі Green Oboz
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