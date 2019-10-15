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15 октября • обновлено в 13:22
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Harley-Davidson внезапно прекратил производство электробайков: что случилось

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В США компания Harley-Davidson временно прекратила выпуск и продажу своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем с электроникой.

Инженеры компании отмечают, что во время испытаний обнаружили проблему с зарядкой электробайка, однако подчеркивают, что езда на мотоцикле по-прежнему абсолютно безопасна. Об этом сообщает The Verge.

Электромотоцикл LiveWire

Электромотоцикл LiveWire

harley-davidson.com

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Представители компании обратились к владельцам электробайков с просьбой в ближайшее время заряжать их только на зарядных станциях в официальных дилерских центрах. Проблемы могут возникнуть в случае попытки зарядить мотоцикл от сетей с низким напряжением.

Отметим, что изначально владельцы электробайка могли ставить LiveWire на зарядку даже у себя дома. В таком случае процесс полной "заправки" занимает 10 часов, однако в официальном дилерском центре Harley-Davidson это можно сделать за час.

"Недавно мы обнаружили нестандартные условия во время окончательной проверки качества мотоцикла. Было решено остановить его производство и поставки. В данный момент идут дополнительные тесты и анализы. Мы находимся в тесном контакте с нашими дилерами и клиентами LiveWire и заверяем их, что они могут продолжать ездить на мотоциклах LiveWire", – подчеркивают представители компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Skoda создала гибридный электрический велосипед без педалей, который объединяет в себе функции скутера и самоката.

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Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили
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