Harley-Davidson внезапно прекратил производство электробайков: что случилось

В США компания Harley-Davidson временно прекратила выпуск и продажу своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем с электроникой.

Инженеры компании отмечают, что во время испытаний обнаружили проблему с зарядкой электробайка, однако подчеркивают, что езда на мотоцикле по-прежнему абсолютно безопасна. Об этом сообщает The Verge.

Электромотоцикл LiveWire harley-davidson.com

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Представители компании обратились к владельцам электробайков с просьбой в ближайшее время заряжать их только на зарядных станциях в официальных дилерских центрах. Проблемы могут возникнуть в случае попытки зарядить мотоцикл от сетей с низким напряжением.

Отметим, что изначально владельцы электробайка могли ставить LiveWire на зарядку даже у себя дома. В таком случае процесс полной "заправки" занимает 10 часов, однако в официальном дилерском центре Harley-Davidson это можно сделать за час.

"Недавно мы обнаружили нестандартные условия во время окончательной проверки качества мотоцикла. Было решено остановить его производство и поставки. В данный момент идут дополнительные тесты и анализы. Мы находимся в тесном контакте с нашими дилерами и клиентами LiveWire и заверяем их, что они могут продолжать ездить на мотоциклах LiveWire", – подчеркивают представители компании.

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