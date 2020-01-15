"Підготували до жахливих умов": Tesla розсекретила дату продажу електричної вантажівки Semi

Клієнти компанії Tesla, які оформили попереднє замовлення на електромобіль Semi, отримали лист, в якому повідомлялося про старт продажів обмеженої серії в другій половині 2020 року.

Про це повідомляє Teslarati. За даними видання, в листі також повідомлялося про закінчення тестових випробувань електромобіля в реальних умовах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний вантажівка Tesla Semi businessinsider.com

Протягом останніх місяців фахівці Tesla тестували електричну вантажівку в реальних умовах, повідомляють у компанії. Semi пройшов випробування на полігоні, щоб оцінити його стійкість до жорстких дорожніх умов, йдеться в повідомленні.

"На нашому власному випробувальному полігоні у Фрімонті ми перевірили, як вантажівка витримує вибоїни, ями та інші жорсткі перешкоди. Це показало, як Semi справляється з загальними небезпеками і витримує навантаження", – йдеться в повідомленні.

У листі фахівці Tesla також повідомляють, що внесли поліпшення в Tesla Semi. При цьому вони натякають, що більш докладна інформація з'явиться тільки в найближчому майбутньому. Також варто відзначити, що на даний момент все ще немає інформації, де планують створювати Tesla Semi.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla почала виробництво електромобілів Model 3 на новому заводі Gigafactory 3 в китайському Шанхаї.

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