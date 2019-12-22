Гонка характеристик: электрокар Volvo обошел Model 3

Электромобиль Polestar 2 от компании Volvo способен тащить 1500 кг веса, что делает его чемпионом по параметру буксируемой мощности среди компактных электромобилей.

Об этом сообщает издание Electrek. Авторы сравнивают шведское авто с электрокаром Tesla Model 3 и подчеркивают, что в этом плане машине Volvo нет равных.

Электромобиль Volvo Polestar 2 electrek.co

"В компании Volvo неоднократно называли Polestar 2 "прямым конкурентом Tesla Model 3". При этом шведский автомобиль по своим техническим характеристикам немного, но все же проигрывает Tesla", – отмечает издание.

При этом по параметру буксируемой мощности Polestar 2 действительно превосходит Model 3. Электромобиль Volvo способен тащить 1500 кг, при этом американский электрокар Tesla может потянуть лишь 910 кг.

Электромобиль Volvo Polestar 2 electrek.co

Стоит отметить, что воспользоваться преимуществом просто так не получится: для установки фаркопа на электромобиль нужно будет доплатить 1100 евро.

Volvo будет производить автомобиль в Китае, он поступит в продажу в 2020 году. В первый год будет продаваться только версия Polestar 2 Launch по цене в $63 тысячи. Для сравнения, самая дешевая Model 3 стоит $34 тыс.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся