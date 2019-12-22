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22 грудня • оновлено в 14:13
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Гонка характеристик: електрокар Volvo обійшов Model 3

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Електромобіль Polestar 2 від компанії Volvo здатний тягнути 1500 кг ваги, що робить його чемпіоном за параметром буксирувальної потужності серед компактних електромобілів.

Про це повідомляє видання Electrek. Автори порівнюють шведське авто з електрокаром Tesla Model 3 і підкреслюють, що в цьому сенсі машині Volvo немає рівних.

Електромобіль Volvo Polestar 2

Електромобіль Volvo Polestar 2

electrek.co

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"У компанії Volvo неодноразово називали Polestar 2 "прямим конкурентом Tesla Model 3". При цьому шведський автомобіль за своїми технічними характеристиками трохи, але все ж програє Tesla", – відзначає видання.

При цьому за параметром буксирувальної потужності Polestar 2 дійсно перевершує Model 3. Електромобіль Volvo здатний тягнути 1500 кг, при цьому американський електрокар Tesla може потягнути лише 910 кг.

Електромобіль Volvo Polestar 2

Електромобіль Volvo Polestar 2

electrek.co

Варто зазначити, що скористатися перевагою просто так не вийде: для встановлення фаркопа на електромобіль потрібно буде доплатити 1100 євро.

Volvo буде виробляти автомобіль у Китаї, він надійде до продажу в 2020 році. У перший рік буде продаватися тільки версія Polestar 2 Launch за ціною в $63 тис. Для порівняння, найбільш дешева Model 3 коштує $34 тис.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Швеція
Теги
електромобілі Green Oboz Tesla
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