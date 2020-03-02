Fiat показал компактный ситикар с огромным запасом хода

Компания Fiat на французском форуме Worldscoop показала фото нового электромобиля Fiat 500e, о технических характеристиках которого до сих пор ничего не известно.

Об этом сообщает Motor. Электрический ситикар сохранил компактный форм-фактор и пропорции предшественника, но стал выглядеть современнее, отмечает издание.

Электромобиль Fiat 500e motor.ru

Параметры Fiat 500e производитель пока не раскрывает, поэтому авторы издания предлагают ориентироваться на предыдущее поколение модели, которую электромобиль должен "превзойти по всем параметрам". Прежний электрокар выпускался с 2013 по 2017 год и оснащался одним электромотором на 113 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.

Интерьер электромобиля Fiat 500e motor.ru

Батарея на 24 кВт*час обеспечивала 500e пробег в 130–160 километров. По предварительной информации, у нового ситикара этот параметр вырастет как минимум вдвое, а то и вовсе составит 400 километров. Ожидается, что 500e останется единственной версией модели – от вариантов с ДВС компания вынуждена будет отказаться из-за необходимости уложиться в новые нормы вредных выбросов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Great Wall показала на индийском автосалоне в Нью-Дели новый бюджетный электромобиль ORA R1 EV.

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