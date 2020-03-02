Fiat показав компактний сітікар з величезним запасом ходу

Компанія Fiat на французькому форумі Worldscoop показала фото нового електромобіля Fiat 500e, про технічні характеристики якого досі нічого не відомо.

Про це повідомляє Motor. Електричний сітікар зберіг компактний форм-фактор і пропорції попередника, але став виглядати сучасніше, відзначає видання.

Електромобіль Fiat 500e motor.ru

Параметри Fiat 500e виробник поки не розкриває, тому автори видання пропонують орієнтуватися на попереднє покоління моделі, яку електромобіль повинен "перевершити за всіма параметрами". Колишній електрокар випускався з 2013 по 2017 рік і оснащувався одним електромотором на 113 кінських сил і 200 Нм крутного моменту.

Інтер'єр електромобіля Fiat 500e motor.ru

Батарея на 24 кВт*год забезпечувала 500e пробіг в 130 – 160 кілометрів. За попередньою інформацією, у нового сітікара цей параметр виросте як мінімум удвічі, а то і зовсім складе 400 кілометрів. Очікується, що 500e залишиться єдиною версією моделі – від варіантів з ДВС компанія змушена буде відмовитися через необхідність укластися в нові норми шкідливих викидів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Great Wall показала на індійському автосалоні в Нью-Делі новий бюджетний електромобіль ORA R1 EV.

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