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4 січня • оновлено в 18:41
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Що чекає на власників електрокарів у 2020 році: в МВС зробили заяву

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В Україні з 1 січня 2020 року власники електромобілів отримали додатковий захист своїх прав з точки зору закону. Зміни торкнуться, зокрема, правил доступу до зарядних станцій.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ в Facebook. У відомстві нагадують, що за станом на 1 червня 2019 року в Україні зареєстровано понад 25 тисяч електрокарів і гібридних авто, що на 56% перевищило показники попереднього року.

Що чекає на власників електрокарів у 2020 році: в МВС зробили заяву

cars.ua

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У МВС нагадують, що з 1 січня 2020 року держава буде законодавчо захищати права водіїв, чиї транспортні засоби оснащені електричними двигунами, на доступ до зарядних станцій для електромобілів.

Також з нового року парковка або зупинка бензинових авто на місцях для електрокарів, а так само створення перешкод водіям електромобілів під час паркування обкладаються штрафом у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 гривень).

Крім того, передбачається введення для електромобілів спеціальних номерів з зеленим кольором шрифту, а також впровадження нових дорожніх знаків: "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

"Темпи зростання продажів електрокарів постійно збільшуються, і з кожним днем їх кількість збільшується на дорогах. Але завжди будьте відповідальним водієм, за кермом електрокара або звичайного авто", – наостанок нагадують в прес-службі МВС.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в серпні президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №10405 про доступ електромобілів до зарядних станцій.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Green Oboz електромобілі
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