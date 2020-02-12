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12 февраля • обновлено в 05:12
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Бросит вызов Tesla Roadster: в Европе анонсировали новый сверхмощный электромобиль

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Британская компания Ariel, известная своими спорткарами, анонсировала начало серийного производства электромобиля Hipercar.

Об этом сообщает CarBuzz. Электрическое авто по своим характеристикам сможет составить конкуренцию Tesla Roadster и Pininfarina Battista, отмечают авторы.

Электромобиль Hipercar от компании Ariel

Электромобиль Hipercar от компании Ariel

carbuzz.com

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Полноприводное купе оснастят четырьмя электромоторами общей мощностью 1180 лошадиных сил и с крутящим моментом в 1800 Нм. Ariel Hipercar сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,4 сек. При этом инженеры планируют ограничить максимальную скорость авто на отметке в 257 км/ч.

Электромобиль Hipercar от компании Ariel

Электромобиль Hipercar от компании Ariel

carbuzz.com

Карбоновый электрокар будет легким и порадует отличной управляемостью, уверены авторы. Кроме того, для повседневной езды можно будет отключить передние моторы, что уменьшит мощность до 590 л. с.

Компактное купе отличается агрессивным дизайном и интересными дверями, которые поднимаются вверх. Вероятно, дебют состоится уже осенью текущего года в Великобритании.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили
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