Бросит вызов Tesla Roadster: в Европе анонсировали новый сверхмощный электромобиль

Британская компания Ariel, известная своими спорткарами, анонсировала начало серийного производства электромобиля Hipercar.

Об этом сообщает CarBuzz. Электрическое авто по своим характеристикам сможет составить конкуренцию Tesla Roadster и Pininfarina Battista, отмечают авторы.

Электромобиль Hipercar от компании Ariel carbuzz.com

Полноприводное купе оснастят четырьмя электромоторами общей мощностью 1180 лошадиных сил и с крутящим моментом в 1800 Нм. Ariel Hipercar сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,4 сек. При этом инженеры планируют ограничить максимальную скорость авто на отметке в 257 км/ч.

Электромобиль Hipercar от компании Ariel carbuzz.com

Карбоновый электрокар будет легким и порадует отличной управляемостью, уверены авторы. Кроме того, для повседневной езды можно будет отключить передние моторы, что уменьшит мощность до 590 л. с.

Компактное купе отличается агрессивным дизайном и интересными дверями, которые поднимаются вверх. Вероятно, дебют состоится уже осенью текущего года в Великобритании.

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