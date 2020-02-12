Кине виклик Tesla Roadster: в Європі анонсували новий надпотужний електромобіль

Британська компанія Ariel, відома своїми спорткарами, анонсувала початок серійного виробництва електромобіля Hipercar.

Про це повідомляє CarBuzz. Електричне авто за своїми характеристиками зможе скласти конкуренцію Tesla Roadster і Pininfarina Battista, відзначають автори.

Електромобіль Hipercar від компанії Ariel carbuzz.com

Повнопривідне купе оснастять чотирма електромоторами загальною потужністю 1180 кінських сил і з обертовим моментом в 1800 Нм. Ariel Hipercar зможе розганятися до 100 км/год за 2,4 сек. При цьому інженери планують обмежити максимальну швидкість авто на позначці в 257 км/год.

Электромобиль Hipercar от компании Ariel carbuzz.com

Карбоновий електрокар буде легким і порадує відмінною керованістю, впевнені автори. Крім того, для повсякденної їзди можна буде відключити передні мотори, що зменшить потужність до 590 л. с.

Компактне купе відрізняється агресивним дизайном і цікавими дверима, які піднімаються вгору. Ймовірно, дебют відбудеться вже восени поточного року в Великобританії.

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