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12 лютого • оновлено в 06:55
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Кине виклик Tesla Roadster: в Європі анонсували новий надпотужний електромобіль

1.7т
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Британська компанія Ariel, відома своїми спорткарами, анонсувала початок серійного виробництва електромобіля Hipercar.

Про це повідомляє CarBuzz. Електричне авто за своїми характеристиками зможе скласти конкуренцію Tesla Roadster і Pininfarina Battista, відзначають автори.

Електромобіль Hipercar від компанії Ariel

Електромобіль Hipercar від компанії Ariel

carbuzz.com

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Повнопривідне купе оснастять чотирма електромоторами загальною потужністю 1180 кінських сил і з обертовим моментом в 1800 Нм. Ariel Hipercar зможе розганятися до 100 км/год за 2,4 сек. При цьому інженери планують обмежити максимальну швидкість авто на позначці в 257 км/год.

Электромобиль Hipercar от компании Ariel

Электромобиль Hipercar от компании Ariel

carbuzz.com

Карбоновий електрокар буде легким і порадує відмінною керованістю, впевнені автори. Крім того, для повсякденної їзди можна буде відключити передні мотори, що зменшить потужність до 590 л. с.

Компактне купе відрізняється агресивним дизайном і цікавими дверима, які піднімаються вгору. Ймовірно, дебют відбудеться вже восени поточного року в Великобританії.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США продемонстрували концепт електричного суперкара Zero 1 від компанії Faraday Future з системою підтримки життя.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
Green Oboz електромобілі
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