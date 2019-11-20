Ученые показали, как выживает уникальная арктическая станция на "зеленой" энергии: фото и видео

Расположенная в Антарктиде научная станция "Принцесса Елизавета", построенная правительством Бельгии, полностью отказалась от вредных выбросов и перешла на "зеленую" энергию.

Об этом рассказала научный сотрудник университета Нортумбрия Кейт Винтер, пишет издание Fast Company. На данный момент ресурсов станции хватает для поддержания жизни и создания рабочих условий для 16 человек.

Антарктическая станция "Принцесса Елизавета" fastcompany.com

"Принцесса Елизавета" стала первой полярной базой, которая использует энергоэффективные технологии и возобновляемую энергетику без вредных выбросов, чтобы поддерживать 100% экологичность объекта. Для того, чтобы полностью обеспечить станцию необходимым количеством электроэнергии, строители установили солнечные панели и ветрогенераторы, полностью отказавшись от ископаемого топлива.

Антарктическая станция "Принцесса Елизавета" fastcompany.com

Антарктическая станция "Принцесса Елизавета" fastcompany.com

Благодаря тому, что "Принцесса Елизавета" расположена на горном хребте, ее солнечные панели стоят высоко над землей и улавливают 24 часа дневного света в течение лета. Ветрогенераторы установлены на креплениях, которые уходят на несколько метров в вечную мерзлоту, устраняя необходимость создания массивных бетонных фундаментов. Лопасти генераторов спроектированы специально для местных условий, а сами генераторы порой отключают во время особо сильных штормов.

Антарктическая станция "Принцесса Елизавета" fastcompany.com

Электроэнергия, которую добывают при помощи солнца и ветра, также используется для создания топленой воды из снега. Впоследствии вода проходит чистку и фильтрацию для повторного использования.

Антарктическая станция "Принцесса Елизавета" fastcompany.com

Антарктическая станция "Принцесса Елизавета" fastcompany.com

"Здесь нет необходимости в обычном отоплении. Девять слоев облицовки и изоляции удерживают резкий холод Антарктики и сохраняют приятную теплоту станции. Каждый элемент электрооборудования работает на возобновляемых источниках энергии. Даже мой фен работает от почти постоянного антарктического ветра и летнего дневного света", – подчеркивает Винтер.

Антарктическая станция "Принцесса Елизавета" fastcompany.com

Антарктическая станция "Принцесса Елизавета" fastcompany.com

Чтобы база работала как можно более устойчиво, существует строгая иерархия использования энергии на базе. Безопасность является приоритетом, поэтому в первую очередь поддерживается электричество для медицинского блока, кабинета начальника станции, пожарной сигнализации, детекторов дыма и спутниковых соединений, которые могут предупредить о необходимости помощи извне. Основные потребности человека, такие как еда и вода, находятся на втором месте, в то время как рабочие объекты, такие как освещение, микроскопы и ноутбуки, занимают третье место.

"Мы принимаем душ один или два раза в неделю, используя душевые кнопки, чтобы ограничить количество используемой воды. Все понимают и уважают эти принципы. Мы не приезжаем сюда, чтобы загрязнять окружающую среду", – подчеркнула Винтер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры архитектурного бюро Snøhetta создали энергоэффективный высотный дом Powerhouse Brattørkaia с положительным энергобалансом, который производит электричества больше, чем требует.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!