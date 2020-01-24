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24 січня • оновлено в 17:14
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Плавець вирішив незвичайним способом врятувати льодовики Антарктиди від танення

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Британський плавець Льюїс П'ю розповів, як проплив через води східної Антарктиди по водоймі, яка виникла через танення льодовиків.

Про це він написав у Twitter. При цьому чоловік здійснив заплив без спеціального обмундирування – на ньому були тільки плавки, шапочка і окуляри.

Льюїс П'ю

Льюїс П'ю

twitter.com

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"Я плавав тут у Східній Антарктиді, щоб донести до вас послання: я став свідком стрімкого танення цього регіону, у мене немає сумнівів, що ми перебуває у надзвичайній кліматичній ситуації. На міжнародних переговорах ООН з клімату світові лідери повинні рухатися вперед або не заважати. Час закінчується", – написав П'ю.

Захід проходив в річці, яка утворилася через танення льодовиків в Антарктиді, частина запливу П'ю проходила в крижаних тунелях. "Унікальність запливу П'ю в тому, що до нього людина не плавала в таких умовах", – відзначають експерти.

У серпні 2014 Люіс здійснив проект "Сім морів". Щоб нагадати суспільству про необхідність дбайливо ставитися до водних просторів, він зробив марафонські запливи в Середземному, Адріатичному, Егейському, Чорному, Червоному, Аравійському і Північному морях.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальне потепління
Теги
Green Oboz екологічна катастрофа Екологія
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