Плавець вирішив незвичайним способом врятувати льодовики Антарктиди від танення

Британський плавець Льюїс П'ю розповів, як проплив через води східної Антарктиди по водоймі, яка виникла через танення льодовиків.

Про це він написав у Twitter. При цьому чоловік здійснив заплив без спеціального обмундирування – на ньому були тільки плавки, шапочка і окуляри.

"Я плавав тут у Східній Антарктиді, щоб донести до вас послання: я став свідком стрімкого танення цього регіону, у мене немає сумнівів, що ми перебуває у надзвичайній кліматичній ситуації. На міжнародних переговорах ООН з клімату світові лідери повинні рухатися вперед або не заважати. Час закінчується", – написав П'ю.

Захід проходив в річці, яка утворилася через танення льодовиків в Антарктиді, частина запливу П'ю проходила в крижаних тунелях. "Унікальність запливу П'ю в тому, що до нього людина не плавала в таких умовах", – відзначають експерти.

У серпні 2014 Люіс здійснив проект "Сім морів". Щоб нагадати суспільству про необхідність дбайливо ставитися до водних просторів, він зробив марафонські запливи в Середземному, Адріатичному, Егейському, Чорному, Червоному, Аравійському і Північному морях.

