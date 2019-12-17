Забути про рахунки за електрику: Tesla показала надпотужну сонячну станцію X-Large

У США компанія Tesla випустила нову версію своєї домашньої сонячної системи X-Large потужністю 15,2 кВт.

Про це повідомляє PV Magazine. Видання зазначає, що система Tesla підійде для будинків площею понад 4000 квадратних футів (371,6 квадратних метрів).

Сонячна система X-Large pv-magazine-usa.com

"Прихильність Tesla до зміни ринку сонячних сонячних батарей в житлових будинках привела до відмови від традиційної моделі продажів. Для цього компанія зосередилася на онлайн-замовленнях зі заздалегідь встановленими розмірами системи, що дозволило істотно знизити витрати на залучення нових клієнтів", – відзначає видання.

Нова система забезпечує приріст потужності відразу на 33% у порівнянні з попередньою найбільш потужною версією (11,4 кВт). Користувачам також пропонуються модифікації потужністю 3,8 і 7,6 кВт. При цьому система зберігання енергії Powerwall не входить в комплектацію.

Версія X-Large передбачає використання великого масиву сонячних панелей для даху. В даному випадку використовуються традиційні сонячні панелі, а не "сонячна черепиця".

pv-magazine-usa.com

Така система здатна генерувати 58-77 кВтг енергії кожен день, що має забезпечувати потреби досить великих домогосподарств. Вона найбільш повно зможе задовольняти потреби в енергії тих користувачів, щомісячні рахунки за електроенергію у яких становлять $340 – $460.

При цьому ціна системи X-Large становить $39 тис. Система також пропонується на умовах нової "сонячної підписки" за ціною $195 в місяць.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у жовтні Tesla під час відкритого конференції повідомила про вихід третьої версії "сонячної даху" Solarglass Roof.

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