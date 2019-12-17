Забути про рахунки за електрику: Tesla показала надпотужну сонячну станцію X-Large

У США компанія Tesla випустила нову версію своєї домашньої сонячної системи X-Large потужністю 15,2 кВт.
Про це повідомляє PV Magazine. Видання зазначає, що система Tesla підійде для будинків площею понад 4000 квадратних футів (371,6 квадратних метрів).
Сонячна система X-Large
pv-magazine-usa.com
"Прихильність Tesla до зміни ринку сонячних сонячних батарей в житлових будинках привела до відмови від традиційної моделі продажів. Для цього компанія зосередилася на онлайн-замовленнях зі заздалегідь встановленими розмірами системи, що дозволило істотно знизити витрати на залучення нових клієнтів", – відзначає видання.
Нова система забезпечує приріст потужності відразу на 33% у порівнянні з попередньою найбільш потужною версією (11,4 кВт). Користувачам також пропонуються модифікації потужністю 3,8 і 7,6 кВт. При цьому система зберігання енергії Powerwall не входить в комплектацію.
Версія X-Large передбачає використання великого масиву сонячних панелей для даху. В даному випадку використовуються традиційні сонячні панелі, а не "сонячна черепиця".
pv-magazine-usa.com
Така система здатна генерувати 58-77 кВтг енергії кожен день, що має забезпечувати потреби досить великих домогосподарств. Вона найбільш повно зможе задовольняти потреби в енергії тих користувачів, щомісячні рахунки за електроенергію у яких становлять $340 – $460.
При цьому ціна системи X-Large становить $39 тис. Система також пропонується на умовах нової "сонячної підписки" за ціною $195 в місяць.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у жовтні Tesla під час відкритого конференції повідомила про вихід третьої версії "сонячної даху" Solarglass Roof.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".