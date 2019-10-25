В Африці запустили найбільшу у світі сонячну електростанцію: відео

У Єгипті запустили в експлуатацію сонячний парк Benban потужністю понад 1,5 ГВт, що робить його найбільшим в світі.

Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на YouTube. Автори підкреслюють, що на реалізацію проєкту знадобилися три роки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сонячний парк Benban e-shape.eu

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Сонячна станція побудована в околицях міста Ауса і займає 37 кв. км пустелі Сахара. Завдяки 6 млн встановлених фотоелектричних панелей, парк здатний забезпечити енергією понад мільйон житлових будинків.

Загальна потужність установки становить більш ніж 1,5 ГВт. Водночас надалі сонячний парк планує вийти на 1,8 ГВт. До цього найбільшою станцією в світі була Tenger Desert Park в Китаї – 1,54 ГВт.

Завдяки станції Benban Єгипет зможе щороку запобігати 1,9 млн тонн викидів СО2 до атмосфери. Водночас до 2020 року країна планує отримувати 20% енергії з відновлюваних джерел.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як на півдні Франції запрацювала найбільша плавуча сонячна електростанція в Європі.

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