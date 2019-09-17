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17 вересня • оновлено в 16:09
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Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції

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Розташована в пустелі Мохаве сонячна електростанція Айвенпа (Ivanpah) "вбиває" більше 6000 тисяч птахів в рік, які згорають у променях геліостатів станції.

Про це повідомляє видання Science Alert, яке відзначає, що після відкриття станції в 2014 році інженери і вчені так і не змогли вирішити проблему із загибеллю птахів.

Сонячна електростанція Айванпа (Ivanpah) в пустелі Мохаве

Сонячна електростанція Айванпа (Ivanpah) в пустелі Мохаве

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Як виглядає найпотужніша сонячна електростанція: з'явилося вражаюче відео

Сонячно-термодинамічна електростанція баштового типу Айвенпа була запущена в 2014 році і на даний момент є однією з найпотужніших у світі, генеруючи більше 390 Мвт.

Розташовані навколо центральної вежі геліостати (дзеркала на поворотних механізмах) вловлюють сонячне світло і фокусують його на розташованих в баштах-уловлювачах котлах.

Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції
Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції

Виникаючий в процесі нагріву пар живить турбіни, які виробляють електрику.

Проблема зі смертю птахів було виявлено відразу після відкриття станції - сонячне світло почало приваблювати комах, за якими прилітали птахи, миттєво згораючи в концентрованих пучках сонячного світла.

Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції
Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції

Птахи згорають в небі над станцією так часто, що робочі прозвали їх "стримерами" через пучок білого диму, що залишається в небі після смерті птахів.

Ситуація ускладнюється тим, що станція розташована близько популярного серед птахів міграційного маршруту, тому в променях станції постійно гинуть види птахів, що знаходяться під охороною, від дроздів до яструбів.

Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції
Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції
Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції

Незважаючи на те, що уряд США разом з екологами ще в 2014 році зайнявся цією проблемою, на сьогоднішній день відповідай до цих пір не знайдений.

Варто зазначити, що випадок зі станцією Айвенпа в США став приводом для масових публікацій у ЗМІ, які почали звинувачувати всю індустрію сонячної енергетики у вбивстві тварин.

Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції
Тисячі смертей: у США дізналися про страшну властивість найбільшої сонячної станції

Після цього вченим довелося окремо заявити, що дана проблема стосується однієї конкретної станції, і не може бути приводом для звинувачень на адресу усієї індустрії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що і нженер навчилися видобувати сонячну енергію за допомогою риб.

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Тема
Сонячні панелі
Місце
США
Тег
Альтернативна енергетика
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