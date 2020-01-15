"Зеленой" энергетике предсказали взрывной рост: что произойдет в 2020 году

Мировая мощность рынка солнечной энергетики в 2020 году увеличится на 142 ГВт.

Об этом говорится в прогнозе аналитического агентства IHS Markit, сообщает PV Magazine. По данным издание, рост составит 14% по сравнению с 2019 годом.

Согласно анализу экспертов, в 2020 году Китай обеспечит "двухзначный рост" солнечной энергетики. При этом аналитики напоминают, что план развития на 2020 год Китай выполнил еще в 2017 году, после чего общая мощность солнечных станций в стране составила 174 ГВт.

На территории Европы объем солнечной энергетики в 2019 году практически удвоился. В дальнейшем, отмечают в IHS Markit, солнечные мощности ЕС вырастут на 5%, и за год в регионе появится порядка 24 ГВт фотоэлектрических станций. Из этого числа около 63% будут приходиться на Испанию, Германию, Нидерланды, Францию, Италию и Украину.

В Индии появится порядка 14 ГВт солнечных станций. Это позволит стране приблизиться к показателю в 100ГВт, который запланирован на 2022 год.

Согласно данным IHS, США останутся вторым по величине мировым рынком солнечной энергии в этом году. К лидирующим штатам присоединятся Флорида, Северная Каролина и Нью-Йорк. Страна прибавила 2,6 ГВт фотоэлектрических установок за три квартала 2019 года, достигнув отметки в 73 ГВт общей солнечной мощности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что технологии возобновляемой энергетики благодаря постоянному снижению цены способны избавить Европу от геополитических угроз, которые создает зависимость от ископаемого топлива.

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