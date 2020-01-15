"Зеленій" енергетиці передбачили вибухове зростання: що буде в 2020 році

Світова потужність ринку сонячної енергетики в 2020 році збільшиться на 142 ГВт.

Про це йдеться в прогнозі аналітичного агентства IHS Markit, повідомляє PV Magazine. За даними видання, зростання складе 14% проти 2019 року.

Згідно з аналізом експертів, у 2020 році Китай забезпечить "двозначне зростання" сонячної енергетики. Водночас аналітики нагадують, що план розвитку на 2020 рік Китай виконав ще в 2017-му, після чого загальна потужність сонячних станцій в країні склала 174 ГВт.

На території Європи обсяг сонячної енергетики в 2019 році практично подвоївся. Надалі, зазначають в IHS Markit, сонячні потужності ЄС збільшаться на 5%, і за рік в регіоні з'явиться приблизно 24 ГВт фотоелектричних станцій. З них майже 63% приходитимуться на Іспанію, Німеччину, Нідерланди, Францію, Італію й Україну.

В Індії постане орієнтовно 14 ГВт сонячних станцій. Це дозволить країні наблизитися до показника в 100ГВт, який заплановано на 2022 рік.

Згідно з даними IHS, США залишаться другим за величиною світовим ринком сонячної енергії цогоріч. До передових штатів приєднаються Флорида, Північна Кароліна і Нью-Йорк. Країна додала 2,6 ГВт фотоелектричних установок за три квартали 2019 року, досягнувши позначки в 73 ГВт загальної сонячної потужності.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що технології відновлюваної енергетики завдяки постійному зниженню ціни здатні позбавити Європу від геополітичних загроз, які створює залежність від викопного палива.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся