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15 января • обновлено в 13:53
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/ Солнечная энергетика

Автор украинской "солнечной черепицы" рассказал, сколько на ней можно заработать

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Украинец Павел Река, который создал уникальную солнечную черепицу River Solar, рассказал про ее отличие от зарубежных аналогов и возможности заработка.

В ноябре 2019 года изобретатель получил премию от организации UNIDO, которая входит в структуру ООН, а уже весной 2020 года планируется начать ее серийное производство, сообщает OBOZREVATEL. По словам самого Павла, его разработкой уже заинтересовались зарубежные компании.

Павел Река

Павел Река

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Мощность солнечной черепицы River Solar, которую изобрел Река, составляет 180 Вт на м². Частный дом среднего размера, у которого площадь обращенной на южную сторону кровли составляет хотя бы 100 м², получит 18 кВт установленной мощности, чего достаточно для обеспечения всего дома необходимой электроэнергией, отмечает изобретатель.

Созданные в Украине панели солнечной черепицы

Созданные в Украине панели солнечной черепицы

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"Наша черепица существенно дешевле зарубежных аналогов. Если сравнивать ее с немецкой Solteq, стоимость которой 380 евро/м² (порядка 10 тыс. грн), то наша черепица в серийном производстве обойдется в $180/м² (около 4300 грн). Также наш продукт проще в изготовлении по сравнению с европейскими аналогами при сохранении аналогичного качества. Также мы используем алюминиевый профиль уникальной формы, который позволяет соединять солнечные плитки в единое кровельное покрытие", – рассказал Павел Река.

При этом украинский изобретатель уточняет, что сравнивать солнечную черепицу с установленными на крыше фотоэлектрическими модулями не совсем корректно. По его словам, клиенты часто сравнивают "солнечную крышу" с установленными солнечными панелями.

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"Заработок – немного не подходящее слово для интегрированных солнечных модулей. Никто ведь не считает, сколько можно заработать на стенах дома, окнах, фундаменте. Солнечная станция на 12 кВт под ключ обойдется в $12 тыс. и займет на крыше места в 64 м², следовательно 1 м² будет стоит $187, с которого можно получить 187 Вт установленной мощности. С учетом кровельного материала цена возрастет примерно до $247 за 187 Вт. При этом черепица River Solar позволяет получить 180Вт при цене в $180 за 1 м²", – резюмирует Павел.

Павел Река на производстве собственной "солнечной черепицы"

Павел Река на производстве собственной "солнечной черепицы"

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По словами изобретателя, первый тестовый объект был смонтирован на сельской амбулатории в Харьковской области. В серийное производство "солнечная черепица" может отправиться уже весной 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине на предприятии "Квазар" в Киеве создают отечественные солнечные панели.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина Николаев
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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