"Грошовий принтер на даху": Маск анонсував нову версію "сонячної" черепиці

Ілон Маск анонсував вихід третьої версії черепиці Tesla на основі сонячних панелей, яка за зовнішніми ознаками схожа на покрівельний матеріал.

Про це повідомляє BusinessInsider. За словами глави компанії, його продукт дозволить істотно заощадити на комунальних платежах.

Ілон Маск під час демонстрації ранніх версій "сонячної" черепиці businessinsider.com

"Завтра вдень ми випустимо третю версію сонячного даху Tesla. Я думаю, що це чудовий продукт. Ще під час розробки першої і другої версій ми розуміли, що потрібно зробити, щоб третя версія виправдала свої очікування", – заявив Маск.

За його словами, технологія допоможе користувачам істотно заощадити на комунальних рахунках. При цьому Маск пропонує як купувати його "сонячну черепицю", так і брати її в оренду.

"Після того, як ми знизили ціну, використання нашої технології більше схоже на роботу грошового принтера на даху. Особливо, якщо ви живете в державі з високими витратами на електроенергію. У довгостроковій перспективі ви заощадите купу грошей. Це дійсно дуже легко", – підкреслив Маск.

Зараз компанія пропонує три варіанти сонячної електросистеми - на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт. За маленьку черепицю ціна складе близько $3 тис., є також середній варіант вартістю в $14 тис.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про заяву Маска, який планує в 2020 році відкрити кілька магазинів в Словаччині, Хорватії, Сербії і більшості інших країн Східної Європи.

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